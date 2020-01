Er imitierte Goebbels-Rede: Brasiliens Kultursekretär entlassen

Demnach hatte Goebbels 1933 vor Theaterleitern gesagt: «Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern romantisch (...) sein, oder sie wird nichts sein.» Auch die Ästhetik des Videos, der Ton des Vortrags und die Hintergrundmusik – aus der Oper «Lohengrin» von Richard Wagner – erinnerten brasilianische Beobachter an Nazi-Propaganda.

Hätte, hätte

Später erklärte Alvim auf Facebook, die Übereinstimmung sei Zufall gewesen und er habe nicht gewusst, woher der Satz stammte. Hätte er es gewusst, hätte er dies nie gesagt. Künstler wie der Schriftsteller Antonio Prata oder der Sänger Marcelo D2 äusserten sich entgeistert.

Mit dem Video hatte ursprünglich der von der Regierung Bolsonaro neu geschaffene Kunstpreis bekannt gemacht werden sollen. Die deutsche Botschaft in Brasília verurteilte die Rede. Man stelle sich jedem Versuch entgegen, eine Zeit zu banalisieren oder sogar zu glorifizieren, die unendliches Leiden für die Menschheit gebracht habe, heisst es in einer Erklärung in den sozialen Medien.