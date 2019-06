«Eine grossartige Show» hatten sie ihm versprochen

Meghan war freilich nicht die Einzige, die der Präsident der Vereinigten Staaten bei dieser Reise mit gehässigen Kommentaren verfolgte. Schon beim Anflug auf Stansted hatte er den Londoner Labour-Bürgermeister Sadiq Khan in einem Tweet einen «stümperhaften» und «saudummen» Politiker, eben «einen totalen Loser», genannt.

Mit diesem Verdikt reagierte Trump auf die Erklärung Khans vom Vortag, der US-Präsident sei «das eklatanteste Beispiel für die Gefährdung der Grundwerte, die in den letzten 70 Jahren unsere liberalen Demokratien definierten, durch einen wachsenden Rechtsradikalismus in aller Welt».

Ähnlich negativ hatte sich auch der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn geäussert, der Trump vorwarf, wichtige internationale Verträge leichtfertig zu zerreissen, Klimawandel zu leugnen und rassistische und frauenfeindliche Reden zu halten. Seinen Boykott des Staatsbesuchs, warnte Trump, werde Corbyn noch bereuen. Damit habe er wahrlich «einen Fehler gemacht».

Ausser Corbyn blieben freilich auch der Chef der Liberaldemokraten, Sir Vince Cable, und der Speaker des Unterhauses, John Bercow, den Empfängen für Trump fern. Der Bischof von Liverpool, Paul Bayes, nannte Trumps Politik «giftig und gefährlich».

Für Dienstag werden Zehntausende von Demonstranten aus ganz Grossbritannien vorm Parliament und auf Trafalgar Square erwartet. Mit Erlaubnis von Bürgermeister Khan darf auch der gehässige Baby-Trump-Ballon wieder über den Dächern Westminsters stehen, der schon im Vorjahr viel Gelächter ausgelöst hat.

Unterdessen warten Premierministerin May und 13 Tory-Kandidaten für ihre Nachfolge darauf, was ihnen bevorsteht, wenn sich Trump nach dem Zeremoniellen am Dienstag ums Politische kümmern will. Auf May glaubt Trump jedenfalls nicht mehr viel Rücksicht nehmen zu müssen. Auch sie zählt für ihn zu den «Losern». Er hielt nie viel von ihr.

Im Scheinwerferlicht der «grossen Show», die Foreign-Office-Chef Hunt Trump versprach, wird sich stattdessen Hunts Vorgänger im Amt, Boris Johnson, nach vorn drängen wollen. Trumps persönlicher Favorit – was für ein Zufall – startete pünktlich zum Beginn des Trump-Besuchs seine eigene Wahlkampagne, für den Einzug in No 10.