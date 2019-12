Trump ist ein Geschöpf dieses Grossgauners

Zu seiner Gedenkfeier kamen 500 Menschen, tout New York, Bürgermeister, Richter, Geschäftsleute, Journalisten, Verleger, Politiker der beiden grossen Parteien, Demokraten wie Republikaner. Die Redner rühmten die unbedingte Loyalität des Verstorbenen, priesen seinen Humor und erinnerten sich lächelnd an seine Freude am Klatsch. Und dass er ein Opfer war: «Rachsüchtig und voller Hass» habe ihn das «linke Establishment» verfolgt. Dem bereits Todkranken war zuletzt noch von der Anwaltskammer die Zulassung entzogen worden. «Einem ihrer brillantesten Mitglieder forderten sie ihr Pfund Fleisch ab», klagte einer der Redner mit gewagter Anspielung auf Shakespeares «Kaufmann von Venedig». Die Feier endete mit dem gemeinsamen Absingen von Roy Cohns Lieblingslied: «God Bless America».