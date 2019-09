Ein dramatischer Tag in Washington

Begründung für Verschleppung geändert

Präsident Trump hat den Verdacht auf Amtsmissbrauch bislang auch deshalb nicht ausräumen können, weil er mehrfach seine Begründung für die Verschleppung der Hilfszahlungen änderte. Nachdem Trump Mitte Juli die vom Kongress bereits gebilligte Hilfe an die Ukraine plötzlich einfrieren liess, wurde Kongressmitgliedern gesagt, «Beratungen innerhalb der dafür zuständigen Behörden» stünden der Auszahlung im Weg. Am Montag behauptete der Präsident, man habe die Mittel nicht auszahlen wollen wegen der grassierenden Korruption in der Ukraine.

Am Dienstag wiederum erklärte Trump, die Gelder seien einbehalten worden, um US-Verbündete wie Deutschland und Frankreich zur Finanzhilfe an die Ukraine zu zwingen. Während die US-Mittel für Kiew eingefroren waren, traf sich Trumps Anwalt und Vertrauter Rudy Giuliani nach eigenem Bekunden den Sommer über mit ukrainischen Offiziellen in Kiew, in Madrid und in New York, um politischen Schmutz gegen Bidens Sohn zu erhalten.

Entscheidend für den Fortgang der Ukraine-Affäre dürfte deshalb nicht die Abschrift von Trumps Telefonat mit Selenskyj sein, sondern ob die Administration die Beschwerde des Whistleblowers an den Kongress weitergeben wird. Dies könnte Sprecherin Pelosi entweder dazu bewegen, ein Impeachment-Verfahren gegen Trump abzublasen – oder ein solches Verfahren erst recht anzustrengen, falls der Inhalt der Beschwerde des Whistleblowers über das bisher Bekannte hinausreichte.

Ein Impeachment-Verfahren würde Trumps Basis mobilisieren und das Land weiter polarisieren.

Pelosi weiss um die Risiken eines Amtsenthebungsverfahrens: Nicht nur würde dies Trumps Basis mobilisieren und das Land weiter polarisieren, ihre eigene Fraktion könnte zudem leiden: Gemässigte demokratische Abgeordnete aus eher konservativen Bezirken müssten im Sog eines Impeachment-Verfahrens um ihre Mandate bangen. Präsident Trump bezeichnete den demokratischen Entschluss am Dienstag in einer ersten Reaktion als Fortführung der «Hexenjagd», die mit der Ernennung des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller begonnen habe. Die ganze Angelegenheit sei «Müll», so Trump.