Donald Trumps hochriskante Aussenpolitik nach Bauchgefühl

Was die taumelnden Nationen im zentralamerikanischen Hinterhof der USA betrifft, bräuchte es eine neue Version eines Marshallplans, um den Massenexodus verzweifelter Migranten Richtung Rio Grande zu stoppen. Stattdessen streicht Trump den verarmten Nachbarn die Hilfsgelder und sperrt ihre eingewanderten Kinder in brutale Lager längs der US-Südgrenze ein. Das Problem wird nicht gelöst, sondern über Zeit noch schlimmer werden.

Lügen wie am Fliessband

Das bisher alarmierendste Beispiel für Donald Trumps impulsive und abenteuerliche Aussenpolitik aber liefert die Irankrise. Natürlich ist es begrüssenswert, dass Trump vergangene Woche eine militärische Eskalation zehn Minuten vor Beginn stoppte – wenn es denn wirklich so war! –, aber hineinmanövriert in die zusehends prekäre Situation hat dieser Präsident sich selbst.

Trump stieg aus dem Atomdeal aus und heuerte Hardliner an wie seinen kriegslüsternen Sicherheitsberater John Bolton und den wirren Chefdiplomaten aus Kansas, Mike Pompeo. Der Aussenminister verlangt nichts weniger von Teheran als eine bedingungslose Kapitulation, und Bolton juckt es seit Jahren, die Ayatollahs notfalls mit kriegerischen Mitteln abzuräumen. Dasselbe Ziel dürfte auch die angestrebte weltweite Koalition gegen den Iran haben. Pompeo sprach am Sonntag von «einer Koalition, die sich nicht nur über die Golfstaaten erstreckt, sondern auch über Asien und Europa». Diese solle bereit sein, den «grössten Sponsor des Terrors auf der Welt» zurückzudrängen.

Was am vergangenen Donnerstag wirklich geschah und ob Trump den bereits anlaufenden Militärschlag gegen die Ayatollahs wirklich aus humanitären Erwägungen abblies, bleibt vorerst unergründlich. Trump lügt bekanntlich wie am Fliessband, und überhaupt sollte seit dem Debakel des herbeigelogenen Irakkriegs niemand den Betreibern der amerikanischen Aussenpolitik blindlings Glauben schenken.

Es lässt sich indes festhalten, dass hier einer am Lenkrad dreht, der von Tuten und Blasen nur wenig Ahnung hat. Trump, der Dilettant, betreibt eine Aussenpolitik der Improvisation, die vielleicht glimpflich enden wird, vielleicht aber auch nicht.

Aussenpolitik wird so zur rein persönlichen Angelegenheit, dirigiert vom «Bauchgefühl» des Präsidenten und seinen Instinkten.

Der Präsident mag sich in seiner Feldherrenrolle gefallen, seine Aussenpolitik aber verrät die Ignoranz eines Überfliegers, dem Briefings lästig sind und die Welt ausserhalb der US-Grenzen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Nicht die facettenreiche und oft komplizierte Beziehung zwischen zwei Nationen zählt, sondern Trumps Verhältnis zum jeweiligen Gegenüber.