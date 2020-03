Donald Trump setzt auf beruhigende Tweets

Insofern war es alles andere als trivial, als Messonnier am ­25. Februar vor einer massiven Corona-Krise in den Vereinigten Staaten warnte. «Wir werden eine Verbreitung in diesem Land sehen», sagte sie. «Jetzt ist es an der Zeit, dass Krankenhäuser, Schulen und auch alle Bürger sich darauf vorbereiten.»

Im Weissen Haus war man über diese Warnung, die den Aktienmarkt einbrechen liess, alles andere als erfreut. Präsident Donald Trump war Berichten zufolge verärgert über die Beamtin, deren Botschaft seiner eigenen diametral widersprach. «Das Coronavirus ist gut unter Kontrolle in den USA», hatte der Präsident noch am Tag zuvor getwittert. Offensichtlich ist aber, dass die Trump-Regierung die Bedrohung durch das Virus viel zu lange unterschätzt oder sogar heruntergespielt hat. Der Präsident, so berichten amerikanische Medien, habe sich um die Epidemie kaum gekümmert, solange nur andere Länder betroffen gewesen seien.

Zahlen tief halten

Er habe gedacht, das Coronavirus lasse sich durch Einreisebeschränkungen stoppen. Als das Virus dann in den USA angekommen war, habe Trumps Interesse vor allem darin bestanden, die Fallzahlen im Vergleich zu denen im Ausland möglichst gering zu halten, heisst es in Berichten. Und dieses Ziel ist dem Präsidenten, der mitten im Wahlkampf steckt, offenbar immer noch wichtig. Am Freitag beklagte er, dass die Evakuierung eines Kreuzfahrtschiffes, das mit Corona-Infizierten an Bord vor Kalifornien liegt, dazu führen würde, dass die Zahl der Patienten in den USA steigen würde.

Dabei kann man wohl davon ausgehen, dass die derzeitigen Fallzahlen in den USA ohnehin nur deshalb verhältnismässig gering sind, weil im Land kaum getestet wird. Anstatt einen vorhandenen Test der Weltgesundheitsorganisation zu nutzen, um möglichst viele Verdachtspersonen auf das Virus zu überprüfen und die Übertragungsketten zu finden, entwickelten die CDC zunächst einen eigenen Test. Dieser stellte sich allerdings als fehlerhaft heraus.

Eine grosse Zahl von unentdeckten Infizierten, die weiter zur Arbeit gehen – das ist freilich eine Garantie dafür, dass die Epidemie grösser wird.

Ob es inzwischen ausreichend grosse Testkapazitäten gibt, ist unklar. Trump behauptete am Freitag, dass alle Personen, die getestet werden wollen, auch getestet werden können. Allerdings gibt es Berichte, dass in manchen Gegenden, in denen besonders viele Corona-Fälle aufgetaucht sind, immer noch nicht alle Betroffenen getestet werden können.