Die Liste zu Trumps Klimapolitik

Für Donald Trump ist dies bekanntlich kein Thema: Der Präsident hält Klimawandel für einen «Schwindel». Wie andere Skeptiker, die vor einer «Klimahysterie» warnen, wird Trump längst tot sein, wenn sich die Folgen der Erwärmung des Erdklimas voll manifestieren. Unter dem Stichwort «Energie-Dominanz» demoliert die Regierung Trump unterdessen den amerikanischen Klima- und Artenschutz. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass bislang geltende Richtlinien, Auflagen und Vorschriften gelockert, verwässert oder kassiert werden.

Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass die US-Umweltbehörde EPA Emissionen des potenten Treibhausgases Methan bei der Förderung von Öl und Gas künftig weniger regulieren möchte – gegen den Widerstand grosser Energiekonzerne wie Exxon, BP und Shell, die Kontinuität vom Gesetzgeber wollen. Kleine Ölproduzenten hingegen wollen vor allem Kosten einsparen.

Der EPA-Vorstoss wäre «ein Dolch ins Herz der Bemühungen zur Rettung des Planeten», reagierte der demokratische Senator Chuck Schumer (New York). Kurz zuvor war publik geworden, dass die Trump-Administration erwägt, den bislang geschützten Tongass-Nationalforst in Alaska zur Abholzung freizugeben.

Die Liste

Die Fachbereiche Rechtswissenschaft der Harvard Universität sowie der New Yorker Columbia Universität haben eine umfassende Liste von Trumps Umwelt-Deregulierung erstellt, die am Donnerstag von der New York Times veröffentlicht wurde. Demnach sind 49 teils bedeutende Auflagen und Verordnungen zum Umwelt- und Artenschutz von der Regierung Trump seit Januar 2017 gelockert oder kassiert worden, 35 weitere sind in der Bearbeitung.

So wurden etwa Vorschriften zur Regulierung toxischer Emissionen von grossen Industriekonzernen gelockert und Bundesbehörden angewiesen, die Emissionen von Treibhausgasen künftig nicht mehr bei Umweltgutachten in Betracht zu ziehen. Die wegen erhöhter Smog-Gefahr im Sommer verbotene Beimischung von Ethanol im Benzin wurde wieder erlaubt, die strikte Begrenzung von Kohlendioxid-Emissionen von Kohle- und Gaskraftwerken aufgehoben.