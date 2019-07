Die letzte Chance für ein Verfahren gegen Trump

«Wie eine alte TV-Show»

Doch sogar seinen Freispruch Trumps in der Frage einer mutmasslichen Koordination mit Russland während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hatte Mueller mit einer einschränkenden Fussnote versehen: In wichtigen Punkten seien weitere Ermittlungen wegen der Lügen der Akteure sowie der Verschlüsselung und Zerstörung wichtiger Unterlagen nicht möglich gewesen.

«Eine lächerliche Hexenjagd»: Der US-Präsident glaubt, dass er wegen Robert Muellers Aussagen nichts zu befürchten hat. (Keystone/Jim Lo Scalzo/29. Mai 2019)

Was die Aussagen des Sonderermittlers am Mittwoch beträfen, so dürfe man «die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben», warnt Adam Schiff, der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses. Mit gutem Grund: Der Präsident und seine Parteifreunde im Repräsentantenhaus bewerten Muellers Erscheinen vor den beiden Ausschüssen als ein von den Demokraten angezetteltes Politspektakel, das zu nichts führen werde. Es sei «wie eine alte TV-Show, die man vor Jahren angeschaut hat», höhnt der republikanische Abgeordnete Doug Collins.

Donald Trump kehrte am Dienstag denn auch per Tweet zu einem alten Lieblingsthema zurück: Die Demokraten wollten nochmals «in den Apfel beissen» und einmal mehr «eine lächerliche Hexenjagd» veranstalten. Der Präsident und die Kongressrepublikaner sind überzeugt, dass die Karawane längst weitergezogen und die Russland-Affäre mithin ein alter Hut ist, der niemanden kümmere.

Highly conflicted Robert Mueller should not be given another bite at the apple. In the end it will be bad for him and the phony Democrats in Congress who have done nothing but waste time on this ridiculous Witch Hunt. Result of the Mueller Report, NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION!...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019