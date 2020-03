Die EU regiert die Welt

Für ein paar Stunden ist Anu Bradford zurück im alten Leben. Nach ihrem Jus-Abschluss in Helsinki und einem Masterstudium an der Harvard University arbeitete die Finnin in Brüssel für eine grosse US-Anwaltskanzlei. «Das Wetter in Belgien hat sich nicht verändert», sagt die 44-Jährige über den Nieselregen, bevor sie den «Brussels Effect» erklärt. Ihr Buch ist gerade bei Oxford University Press erschienen und wird bereits als Standardwerk bezeichnet. Bradford, die in New York an der Columbia Law School lehrt, beschreibt darin, dass «die Europäische Union die Welt regiert», wie es im Untertitel heisst.