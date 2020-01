Der Plan verlangt die Kapitulation der Palästinenser

Über Frieden verhandeln

Netanyahu stellte klar, dass es in dem Plan keinen Vorschlag für ein Rückkehrrecht der Paläs­tinenser geben werde. Rund 700 000 Palästinenser mussten im Zuge der Staatsgründung ­Israels ihre Häuser verlassen. «Dieses Problem muss ausserhalb Israels gelöst werden», sagte Netanyahu. Auffällig war, dass der israelische Ministerpräsident vom Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und von ihrer Würde sprach. Die im Gazastreifen regierende Hamas müsse entmilitarisiert werden. Erst am Ende sprach er von einem Angebot eines Staates an die Palästinenser. Es werde lange dauern, bis sie überhaupt zum Beginn des Weges kämen. «Wenn sie alle Bedingungen akzeptieren, dann wird Israel bereit sein, über Frieden zu verhandeln.»

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas berief für Dienstagabend eine Krisensitzung der Führung ein. Die israelische Armee bereitete sich auf Auseinandersetzungen im besetzten Westjordanland, in Jerusalem und an der Grenze zum Gazastreifen vor, im Jordantal wurden die Truppen aufgestockt. Die US-Botschaft warnte am Dienstagabend ihre Bürger vor Reisen ins Westjordanland und nach Jerusalem.

Bei allem Lob, das Donald Trump jeweils über die Autokraten dieser Welt verliert: Seine engste Beziehung pflegt der US-Präsident zu Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Das hörte man nicht nur an den überschwänglichen Worten, die beide Männer beim Besuch Netanyahus in Washington füreinander fanden, das hört man schon seit Beginn von Trumps Amtszeit. «Sie pflegen eine symbiotische Allianz», schreibt der Nahost-Analyst Shalom Lipner vom Thinktank Atlantic Council. Trumps Politik zugunsten Israels helfe Netanyahu, und dieser revanchiere sich, indem er Trump bei republikanischen und christlichen Gruppen in den USA preise.

Diese Symbiose ist auch bei Trumps Friedensplan für den Nahen Osten am Werk. Die amerikanischen Unterhändler machten kaum je ein Geheimnis daraus, dass sie in den vergangenen drei Jahren vor allem mit einer Konfliktpartei sprachen: Israel. Das hat auch mit der Zusammensetzung des Verhandlungsteams zu tun. Geleitet wurde es von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn. Zwischen der Familie Kushner und Israel gibt es seit Jahren enge wirtschaftliche Verbindungen. Im Fall Netanyahus sind sie auch persönlich: Der Premier hat laut «New York Times» einmal in Jared Kushners Kinderzimmer in New Jersey übernachtet.