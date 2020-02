«Das wird für sie noch ein riesiger Albtraum»

Für die Republikaner werde sich das noch rächen, sagte der demokratische Senator Chris Murphy: «Wir haben jetzt einen legitimen Grund, die Fairness dieses Verfahrens zu bestreiten. Das wird für die Republikaner ein riesiger politischer Albtraum.» Murphy meinte das mit Hinblick auf den kommenden November, wo nicht nur der Präsident zur Wiederwahl stehen wird, sondern auch einige republikanische Senatoren. Darunter sind solche in politisch umkämpften Bundesstaaten wie Colorado und Maine.

Affäre ist noch nicht zu Ende

Einen Nutzen versprechen sich vom Impeachment allerdings auch die Republikaner. Sie profitierten laut Mehrheitsführer McConnell bei den letzten Wahlen davon, dass die Basis der Partei über das Verhalten der Demokraten bei der Nominierung des Bundesrichters Brett Kavanaugh so wütend war, dass sie an Scharen an die Urne ging. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump werde die gleiche Folge haben, glauben sie.

Klar scheint zumindest, dass die Ukraine-Affäre auch nach dem Ende des Prozesses im Senat nicht vorbei sein wird. Bei der Opposition ist die Rede davon, John Bolton doch noch zu einer Anhörung vor dem Kongress aufzubieten – und zwar im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben und ihn in einem der Ausschüsse vorladen könnten.

So oder so will der frühere Sicherheitsberater will Mitte März sein Buch veröffentlichen, in dem er unter anderem berichtet, dass Trump die Militärhilfe an die Ukraine von Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden abhängig gemacht habe, was Trump nach wie vor bestreitet. Als Wahlkampfthema bleibt die Angelegenheit den Amerikanern deshalb also wohl erhalten.

Die grosse TV-Bühne für Trump

Trump wird das vorerst egal sein. Am Sonntagabend erhielt er bei dem ihm eng verbundenen Fox-News-Moderatoren Sean Hannity erst mal die Gelegenheit, sich in einem TV-Interview kurz vor dem Super-Bowl-Finalspiel vor einem Millionenpublikum zu erklären. Kritische Fragen waren dabei nicht zu erwarten.

Am Dienstag erhält Trump dann in der traditionellen Rede zur Lage der Nation im Kongress die vielleicht grösste Bühne, die das Präsidentenamt mit sich bringt. Der Präsident hat dabei laut einem Berater zwar nicht vor, gross auf das Impeachment einzugehen. Lieber wolle er «das grosse amerikanische Comeback» herausstreichen, das in seiner ersten Amtszeit eingetreten sei – eine Wahlkampfrede also. Die Schlussabstimmung über das Impeachment folgt dann am Mittwoch. Trumps Triumphschrei zweifellos auch.