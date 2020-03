Das müssen Sie zum Showdown in den USA wissen

Der erst 38-jährige Buttigieg vertritt wie Biden den moderaten, pragmatischen Flügel der Partei. Wer bisher für Buttigieg stimmte, dürfte nun mehrheitlich ins Lager des früheren Vizepräsidenten wechseln, der nach schwachen Ergebnissen in Iowa, New Hampshire und Nevada am letzten Samstag einen triumphalen Sieg in South Carolina feierte. Die Afroamerikaner in South Carolina haben die Kandidatur des 77-jährigen Biden wiederbelebt. Buttigieg sagte, mit seinem Rückzug wolle er dazu beitragen, dass sich seine Partei im Kampf gegen Präsident Donald Trump vereine. Buttigieg rief zwar nicht explizit zur Wahl von Biden auf, zuletzt hatte er aber vor einer Präsidentschaftskandidatur von Bernie Sanders gewarnt.

Was ist die Ausgangslage vor dem Super Tuesday?

Zur Wahl stehen noch 5 der einst 26 Kandidierenden der Demokraten. Nach den ersten vier Vorwahlen führt der selbst ernannte demokratische Sozialist Sanders (60 Delegiertenstimmen) vor Biden (54), gefolgt von den Senatorinnen Elizabeth Warren (8) und Amy Klobuchar (7). Klobuchar hat aber am Montag, nur einen Tag nach Buttigieg, ebenfalls ihren Rückzug bekannt gegeben, die 59-Jährige stellt sich nun hinter die Kandidatur von Biden.

Noch keine Delegiertenstimmen hat Tulsi Gabbard, Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Mit dem Super Tuesday steigt auch Michael Bloomberg ins Präsidentschaftsrennen ein. Der Ex-Bürgermeister von New York und 60-fache Milliardär figuriert erstmals auf den Stimmzetteln. Für seinen Wahlkampf hat der 78-jährige Bloomberg bislang 480 Millionen Dollar ausgegeben. Zum Vergleich: Sanders Wahlkampfaufwendungen belaufen sich bisher auf 120 Millionen.

Warum ist der Super Tuesday so wichtig?

Wer an diesem Dienstag unter dem Strich am besten abschneidet, hat sehr gute Chancen, als Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump aufgestellt zu werden. Am Super Tuesday werden auf einen Schlag 1357 Delegiertenstimmen vergeben. Am meisten Delegiertenstimmen gibt es in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Kalifornien (415) und Texas (228). Gewählt wird auch in mehreren Südstaaten mit einem hohen Anteil Afroamerikaner. Für eine Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten braucht es 1991 der insgesamt 3979 Delegiertenstimmen.