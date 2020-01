Das Irak-Trauma der Amerikaner

Ist der Iran der neue Irak? Wiederholt sich in diesen Tagen gerade die Geschichte? Nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani befürchten viele in den USA, dass das Land in einen neuen Krieg in Nahost schlittern könnte, oder eher: getrieben werden könnte. «Es sieht aus und hört sich an wie 2003», schreibt die «Washington Post». «Es ist schon wieder 2003», titelt das Magazin «The Atlantic»: Man brauche gar nicht besonders scharf zu gucken, um zu erkennen, wie sehr die gegenwärtige Krise an das Vorspiel zum Einmarsch in Irak erinnere. «Warum nur fühlt sich das alles genauso an wie 2003?», fragt auch der «Guardian».