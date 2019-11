Wie Trump das Impeachment zur Geldmaschine macht

So läuft das nun schon seit Beginn der Ukraine-Affäre. Alleine am ersten Tag der Anhörungen nahm Trumps Kampagne mehr als drei Millionen Dollar an Spenden ein. Für eine Überweisung von 35 Dollar erhielten Spender dabei eine Plastikkarte im Kreditkartenformat. Das Amtsenthebungsverfahren als Geldmaschine – für Donald Trump.

Anders, als man das vielleicht hätte annehmen können, versuchen der Präsident und sein Team gar nicht erst, von der Tatsache abzulenken, dass Trump das Subjekt der erst vierten Impeachment-Untersuchung in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist. Sie gehen viel eher in die Offensive. Das Impeachment, glauben sie, wird bei den Wahlen im nächsten Jahr zur Waffe, die sie gegen die Demokraten einsetzen können.

Viele Demokraten haben sich mit ihrer Zustimmung zum Impeachmentverfahren verwundbar gemacht.

Das gilt nicht nur für Trump, sondern auch für seine Partei. Die Republikaner schalten in den politisch umkämpften Bundesstaaten massenweise TV-Werbespots und Zeitungsinserate, in denen sie schon jetzt zur Abwahl jener demokratischen Abgeordneten aufrufen, die im Repräsentantenhaus für die Impeachment-Untersuchung gestimmt haben. Das sind bis auf zwei Abgeordnete alle Mitglieder der Fraktion. «Stop the madness», heisst der Slogan der Republikaner, stoppt den Wahnsinn.

Die Kampagne zielt besonders auf die Demokraten in den 31 Wahlkreisen, die 2016 mehrheitlich noch für Trump gestimmt hatten. Viele von ihnen wurden erst bei den Zwischenwahlen im vergangenen Herbst gewählt. Sie trugen so entscheidend dazu bei, dass die Opposition die Mehrheit im Repräsentantenhaus eroberte.

Diese Leute hätten versprochen, sich in Washington für überparteiliche Anliegen einzusetzen, heisst es in den Werbespots der Republikaner – Anliegen wie den neuen Handelsvertrag, den die Trump-Regierung mit Mexiko und Kanada abgeschlossen hat, der aber erst noch vom Kongress ratifiziert werden muss. Stattdessen versuchten die angeblichen Mehrheitsbeschaffer jetzt im Gleichschritt mit der demokratischen Parteiführung, Trump aus dem Amt zu jagen.