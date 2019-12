Comey räumt «erhebliche Fehler» in Russland-Affäre ein

James Comey hat Fehler in den Ermittlungen der Bundespolizei zur Russland-Affäre rund um Präsident Donald Trump eingeräumt. In dem FBI-Antrag bei Gericht, den früheren Trump-Berater Carter Page abhören zu lassen, habe es «richtige Schlamperei» gegeben. Dies sagte der frühere FBI-Chef am Sonntag im Fernsehsender Fox News. Der Antrag habe «erhebliche Fehler» enthalten.