Am Nationalfeiertag führt Trump persönlich Regie

Jetzt ist Schluss mit der Idylle: Donald Trump persönlich wird bei den diesjährigen Feierlichkeiten Regie führen, im Mittelpunkt des Ereignisses steht er selbst. Bereits im Februar hatte Trump per Tweet geprahlt, der Unabhängigkeitstag werde diesmal als «Gruss an Amerika mit einem grossen Feuerwerk, Unterhaltung und einer Rede von mir, eurem Lieblingspräsidenten», begangen werden.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Februar 2019