Am liebsten verteidigt er die Verhassten

«Mein Job ist es, die amerikanische Verfassung zu verteidigen»: Alan Dershowitz auf abc. Video: Youtube/The View

Politisch gehört Dershowitz den Demokraten an, kritisierte aber auch eine Bürgerrechtsorganisation für ihren prononcierten Linkskurs. Wird er selber kritisiert, schlägt er mit Vehemenz zurück. Mit Wort, Schrift und Klage. Er ist der Geist, der stets verneint – der Mephistoteles der amerikanischen Justiz.

Vor allem hat sich Alan Dershowitz auf die Verteidigung von hoch umstrittenen Prominenten abonniert. Leute wie Patty Hearst, Mike Tyson, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Julian Assange und viele andere. Die meisten Prozesse hat er gewonnen, spektakulär den gegen O. J. Simpson. Dershowitz liebt es, gegen vorgefasste Meinungen anzutreten.

Kein Wunder, dass ihn Donald Trump in sein Anwaltsteam geholt hat, um das Impeachment gegen ihn abzuwenden (lesen Sie hier den Artikel «Wie ‹des Teufels Anwalt› Trump verteidigt»). Dass Dershowitz wiederholt Trump öffentlich kritisierte, kann diesem egal sein; die Erfolgsbilanz des Anwalts bringt dem Präsidenten mehr als dessen Zuneigung. Ausserdem hat sich Dershowitz schon vor zwei Jahren gegen die Amtsenthebung des Präsidenten ausgesprochen.

«Ob Trumps Wiederwahl dem Interesse Amerikas dienen würde – das hat Fox News Alan Dershowitz nicht gefragt.»

Diese Woche hat der vitale 81-Jährige im Senat eine besonders kühne These abgefeuert: dass Donald Trump als Präsident das Recht habe, fast alles für seine Wiederwahl zu unternehmen. Also auch in einem fremden Land gegen einen politischen Rivalen zu intrigieren, wie das Trump in der Ukraine tat. Diese Behauptung brachte Dershowitz scharfe Kritik ein.

In einem Interview mit dem Trump-Sender Fox News konterte er wortreich. Natürlich stehe auch der Präsident nicht über dem Gesetz. Aber es sei doch klar, das jeder Politiker mit einem Auge auf das öffentliche Interesse schaue und mit dem anderen auf seine Wiederwahl. Viele Politiker seien überzeugt, diese Ziele seien identisch. Legitim sei diese Haltung allemal.