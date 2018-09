«Warum hat vor 36 Jahren niemand das FBI angerufen?»

US-Präsident Donald Trump hat erstmals eine Frontalattacke gegen die Professorin gefahren, die seinem Gerichtskandidaten Brett Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vorwirft.

Trump stellte am Freitag die Glaubwürdigkeit der heute 51-jährigen Hochschullehrerin Christine Blasey Ford massiv in Frage, nach deren Schilderung Kavanaugh Anfang der achtziger Jahre bei einer Teenager-Party vor 36 Jahren über sie hergefallen sein soll.

Er habe «keinen Zweifel», dass Ford oder ihre «liebenden Eltern» damals unverzüglich Anzeige erstattet hätten, wenn der Angriff «so schlimm» gewesen wäre wie von der Psychologieprofessorin geschildert, schrieb Trump auf Twitter. Er forderte die Wissenschaftlerin auf, Dokumente über eine solche Anzeige vorzulegen, «so dass wir Datum, Zeit und Ort erfahren können».

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!