Von der amerikanischen Ur-Sünde eingeholt

Mit Vehemenz hat sich in Virginias Staatshauptstadt Richmond die amerikanische Ur-Sünde zurückgemeldet, nämlich die Versklavung von Afroamerikanern und alle daraus resultierenden Folgen. Seit Freitag erschüttert Tumult den ehemaligen Südstaat, der sich von seiner Vergangenheit gelöst hat, jetzt aber wieder von ihr eingeholt wird.

Verursacht hat den Aufruhr Gouverneur Ralph Northam, ein beliebter und bis jetzt erfolgreicher Demokrat. Seit am Freitag publik wurde, dass auf seiner Seite im Jahrbuch seiner Universität ein Foto abgebildet wurde, auf dem ein Mann mit schwarz gefärbtem Gesicht und ein zweiter daneben in Ku-Klux-Klan-Bekleidung zu sehen sind, wird der Gouverneur zum Rücktritt aufgefordert.

Entschuldigung – und Rückzieher

Das Bild ist zweifellos rassistisch: «Blackface», so die Bezeichnung für schwarze Gesichtsbemalung, soll traditionell die Minderwertigkeit von Afroamerikanern demonstrieren, der Ku-Klux-Klan ist eine gewalttätige Organsiation zur Unterdrückung und Terrorisierung schwarzer Amerikaner.

Northam entschuldigte sich noch am Freitag, behauptete jedoch am Samstag, es müsse sich um eine Verwechslung handeln. Er jedenfalls sei keiner der beiden Gestalten auf dem Foto. Gleichzeitig aber gestand der Gouverneur, er habe sich 1984 bei einem Tanzwettbewerb in Texas als Michael Jackson verkleidet – und sein Gesicht geschwärzt.

Ausschnitt aus dem universitären Jahrbuch 1984, rechts das Bild mit dem schwarz geschminkten Mann und dem Mann im Ku-Klux-Klan-Kostüm. Foto: AP, Keystone

Damit hatte sich Northam dorthin verirrt, wo US-Amerikas böse Geister wohnen und die Vergangenheit des Landes noch immer nicht überwunden ist. Zumal Virginia in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt hat. Der Staat hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar gewandelt und wählte sowohl 2008 als auch 2012 Barack Obama, Virginias Geschichte aber ist untrennbar mit dem Schicksal des schwarzen Amerikas verbunden.

Genau vier Jahrhunderte sind es her, seit 1619 in Jamestown im kolonialen Virginia die ersten versklavten Afrikaner an Land gebracht wurden. Die Kolonie und später der Staat waren entscheidend an der Entwicklung von Sklaverei und Plantagenwirtschaft beteiligt, die Gründerväter George Washington, Thomas Jefferson und James Madison allesamt Sklavenhalter in Virginia. Nach der Sezession des Südens 1861 wurde Richmond Hauptstadt der Konföderierten Staaten, im April 1865 besuchte Präsident Lincoln die besiegte Stadt und wurde von befreiten Afroamerikanern gefeiert.

Der Staat erlebte Rassentrennung und Lynchmorde, und nirgendwo im Süden war der Widerstand gegen die 1954 höchstrichterlich verfügte Integration afroamerikanischer Kinder in die öffentlichen Schulen stärker als im Herzen Virginias. «Massiver Widerstand», so die Losung der Integrationsgegner, griff auf den gesamten Süden über, angefacht von einer alten Garde demokratischer Politiker, die Virginia seit Ausgang des 19. Jahrhunderts regierte.

Denn die Demokraten fürchten, dass die Glaubwürdigkeit der Partei mit jedem Tag leidet, den Ralph Northam im Amt verbringt.

Erst in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde ihre Macht gebrochen, und Virginia entwickelte sich zur einer republikanischen Hochburg. Seit 1990 wandte sich der Staat wieder vermehrt der modernen Demokratischen Partei zu, in der Afroamerikaner dank Präsident Lyndon Johnsons Bürgerrechtsgesetzen nach 1965 eine politische Heimat gefunden hatten.

Den Skandal um Ralph Northam kann sich diese Partei nicht leisten. Nicht nur stünde sie angesichts ihrer Rassismus-Vorwürfe an Donald Trump als Heuchlerin da, die Tolerierung Northams gefährdete zudem eine erfolgreiche Wählerkoalition aus Afroamerikanern, Latinos, Frauen und jungen Amerikanern. Sowohl die beiden demokratischen Senatoren Virginias und die Demokraten im Staatsparlament in Richmond als auch sämtliche Präsidentschaftskandidaten mitsamt dem Establishment der Partei in Washington wollen den Gouverneur deshalb loswerden.

Northam aber sperrt sich: An Montag erklärte er bei einer eigens einberufenen Sitzung seines Kabinetts in Richmond, ein sofortiger Rücktritt bedeute, dass ihm das Etikett eines Rassisten für den Rest seines Lebens anhinge. Er brauche deshalb mehr Zeit. Die aber will ihm seine Partei nicht geben. Denn die Demokraten in Richmond wie in Washington fürchten, dass die Glaubwürdigkeit der Partei mit jedem Tag leidet, den Ralph Northam im Amt verbringt. (Tages-Anzeiger)