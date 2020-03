Und jetzt? Fünf Lehren aus dem Super Tuesday

Kein anderer Wahltag aber repräsentiert die demokratische Wählerschaft in den USA so gut wie dieser Super Tuesday. Und diese Wählerschaft hat jetzt ein klares Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sanders und Biden hervorgebracht. Im Moment ist nicht abzusehen, was sich daran in den kommenden Wochen noch ändern soll - selbst wenn jetzt bald Elizabeth Warren und Michael Bloomberg aussteigen. Diese beide haben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei geliefert an diesem Dienstag. Unwahrscheinlich, dass Warren-Unterstützer in grossen Zahlen zu Biden überlaufen, oder Bloomberg-Anhänger zu Sanders. Ihre Anhänger dürften grösstenteils in ihren politischen Lagern verharren.

Wenn weder Biden noch Sanders mit der nötigen Stimmzahl in Milwaukee erscheinen, dann werden dort in einem zweiten Wahlgang die Superdelegierten - vor allem Amtsträger und Parteifunktionäre - mitwählen. Und die scheinen Sanders gegenüber mehrheitlich eher abgeneigt zu sein. Am Ende könnte Sanders nach den Vorwahlen vor Biden liegen. Aber Biden mit Hilfe der Superdelegierten trotzdem die Nominierung gewinnen. Das würde die Partei vor eine Zerreissprobe stellen.

4. Momentum schlägt Geld.

Michal Bloomberg hat offenbar tatsächlich geglaubt, er könnte sich diese Wahl kaufen. Er hat erst im November seine Kandidatur bekannt geben, dann die ersten Vorwahlen übersprungen. Und wollte an diesem Super Tuesday alle hinter sich lassen. Bald 500 Millionen Dollar hat er bisher eingesetzt. Weit mehr, als Barack Obama für seine gesamte Wiederwahlkampagne 2012 ausgegeben hat. In den Umfragen stieg Bloomberg schnell in den zweistelligen Bereich. Und was bleibt übrig? Eine riesige Pleite. Er hat an diesem Super Tuesday ein paar Delegiertenstimmen gewonnen. Aber nicht mal im Ansatz genug, um noch ernsthaft mit Biden und Sanders mithalten zu können.

Es war übrigens eine Frau, die ihn ausgeknockt hat: Elizabeth Warren. In zwei TV-Debatten hat die Senatorin ihn sich vorgenommen. Sie hat seinen Sexismus offengelegt, seine rassistischen Polizeitaktiken, die er als Bürgermeister von New York etabliert hat. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass er bis vor kurzem noch promiente Republikaner in Wahlkämpfen unterstützt hat. "Diesem Mann ist nicht zu trauen", hat Warren gesagt. Die demokratischen Wähler scheinen es ähnlich zu sehen.

5. Der Abend hätte für Trump nicht besser sein können.

Der Wahlabend hat erneut gezeigt, dass die Demokraten sich in einem tiefen Richtungsstreit befinden - und dass dabei zwei ähnlich starke Lager aufeinandertreffen. Darin liegt die grosse Gefahr: Am Ende könnte die Partei zerstritten in die Präsidentschaftswahl gehen, uneins über den Weg, uneins über den Kandidaten. Trump könnte sich kaum einen leichteren Gegner wünschen. Ob die Demokratern eine echte Chance gegen Trump haben, wird am Ende wohl ebenso sehr vom Verlierer der Vorwahlen abhängen, wie von dem Präsidentschaftskandidaten selbst. Denn der Verlierer wird einen entscheidenden Anteil dazu beitragen müssen, die Partei vor der eigentlichen Wahlschlacht zu einen.