Ukraine, China und Impeachment – wie bitte?

Worum geht es in der Ukraine-Affäre?

Im Kern steht ein Fall von 2016: Hunter Biden, der Sohn des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden, machte zu diesem Zeitpunkt Geschäfte in der Ukraine. Seine Firma geriet unter Korruptionsverdacht. Joe Biden soll dann seinen Einfluss geltend gemacht haben, um den zuständigen Staatsanwalt Wiktor Schokin feuern zu lassen. Die Vorwürfe gelten als widerlegt – Hunter Biden stand nie persönlich im Fokus der (kaum angelaufenen) Ermittlungen, und Biden setzte sich zwar tatsächlich für die Absetzung Schokins ein, aber in Übereinstimmung mit der Obama-Regierung und mehreren europäischen Staaten. Schokin galt im Westen als jemand, der bei Korruption auch mal ein Auge zudrückt.

All das ficht Trump nicht an. Er argumentiert lieber weiterhin wie die rechtsradikalen Blogs und Reddit-Kommentatoren, die das Ganze weiterhin für eine Verschwörung halten. Und forderte deshalb den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in einem Telefonat im Juli auf, weitere Ermittlungen gegen die Bidens anzustellen. Er deutete an, dass neue Militärhilfen an das Land davon abhängen könnten. Ein Whistleblower-Bericht zu dem Gespräch führte Ende September schliesslich zum Start der Impeachment-Untersuchung.

Warum ist die Ukraine-Affäre so ein Skandal?

Dass Trump andere Länder dazu auffordert, gegen politische Konkurrenten vorzugehen, ist aus mehreren Gründen problematisch. Zum einen ist da natürlich der eklatante Machtmissbrauch, wenn Trump die US-Diplomatie nutzt, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Im Falle der Ukraine geht es sogar um Militärhilfen, die Trump angeblich nur im Tausch gegen neue Ermittlungen freigeben wollte. Erpressung wäre natürlich schon an sich eine Straftat, die ein Impeachment möglich machen würde. Zum anderen biedert sich Selenski auch noch an Trump an, indem er von seinem Besuch in einem Trump-Hotel berichtet – ein möglicher Verstoss gegen eine Bereicherungs-Klausel der amerikanischen Verfassung. Und dann ist da noch das Wahlrecht: Das besagt, dass kein Wahlkämpfer «Dinge von Wert» als Unterstützung von ausländischen Staatsbürgern annehmen darf. Viele Beobachter sind der Ansicht, dass eine Untersuchung gegen Trumps politische Gegner ein solches «Ding von Wert» und damit verbotene Wahlkampffinanzierung wäre.

Was verändert sich dadurch, dass Trump jetzt auch noch China um Ermittlungen bittet?

Das Telefonat mit Präsident Selenski war bisher der Auslöser für die Impeachment-Ermittlungen. Es wird aller Voraussicht nach die ersten und wichtigsten Anklagepunkte («Articles of Impeachment») in dem Verfahren begründen. Unter den Demokraten gibt es unterschiedliche Auffassungen, mit welcher Strategie vorgegangen werden soll: Sollte das Impeachment alle Punkte enthalten, die gegen Trump vorgebracht werden können, also etwa auch die mögliche Justizbehinderung während der Russland-Ermittlungen und die mutmassliche Vorteilsnahme durch seine Hotels? Oder sollte es fokussiert nur um die Ukraine-Affäre gehen? Skeptiker befürchten, dass eine breit formulierte Anklage Trumps Gezeter von einer «Hexenjagd» in den Augen mancher Wähler eher bestätigen könnte.