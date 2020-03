Trumps grösstes Problem heisst «Carona»

Am Mittwochmorgen war er besonders früh dran: Die Demokratische Partei, so twitterte er um 5.55 Uhr, habe die Kandidatur von Bernie Sanders «komplett zerstört». Das war, nachdem der ehemalige Vizepräsident Joe Biden – «Sleepy Joe» in Trumps Diktion – die Vorwahlen in mehreren Bundesstaaten gewonnen und sich die demokratische Präsidentschaftskandidatur praktisch gesichert hatte. Da konnte Trump nicht widerstehen.

Es spricht vielleicht für Joe ­Biden, dass der Präsident lieber gegen Sanders angetreten wäre. Allerdings hat auch Biden eine offene Flanke, und Trumps Wahlkampfhelfer attackieren sie bereits: Sie versuchen, den 77-jährigen Kandidaten als tattrig und senil, wenn nicht gar dement darzustellen.

Biden verhaspelt sich zuweilen in Reden oder verliert den Faden. Manchmal verwechselt er Orte, Personen oder Ereignisse. Wenn man seine Wahlkampfauftritte aus der Zeit, als er Senator oder Vizepräsident von Barack Obama war, mit den heutigen vergleicht, sieht man deutlich, dass Biden in jeder Hinsicht gealtert ist.

Keine gute Figur als Krisenmanager

Allerdings geht auch Trump nicht ohne Probleme in den Wahlkampf. Das grösste heisst Corona – oder, wie der Präsident das Virus in einem seiner ersten Tweets zum Thema nannte: «Carona». Niemand kann derzeit vorher­sagen, wie die Epidemie weltweit und in den USA verlaufen wird. Dass die Corona-Krise allerdings das Potenzial hat, die Wahl im November massiv zu beeinflussen, steht ausser Frage.

Da sind zum einen die medizinischen Aspekte der Krise. Trump hat das Virus offensichtlich nicht ernst genommen. Bis heute versucht er, seine Landsleute dadurch zu beruhigen, dass er in Tweets erklärt, auch an der saisonalen Grippe stürben jedes Jahr Tausende. Das hat zur ­Folge, dass Republikaner in Umfragen sehr viel öfter als Demokraten die Meinung äussern, die Medien übertrieben die Bedrohung durch Corona, um dem Präsidenten politisch zu schaden.