Trump-Schwiegersohn erhält mexikanischen Orden

Die Verleihung einer hohen Auszeichnung an den Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hat in Mexiko für eine Welle der Empörung gesorgt.

Bereits vor der Verleihung äusserten Nutzer in sozialen Netzwerken Unmut über die Entscheidung des mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto, Kushner mit dem «Orden vom Aztekischen Adler» auszuzeichnen.

Kushner wird für seinen Beitrag bei den Verhandlungen des neuen Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada geehrt. Bei dem Orden handelt es sich um die höchste mexikanische Auszeichnung für Ausländer, die sich auf besondere Weise um Mexiko oder die Menschheit verdient gemacht haben.

Qué nivel de humillación auto infligida, demeritando cualquier valor agregado que esa condecoración pudiera tener. Vergüenza. Tremenda. Y ni se diga del encabronamiento que nos causa. https://t.co/Ab6MFbJNyo — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) November 27, 2018

Zu den Preisträgern gehören Nelson Mandela, Königin Elizabeth II. und seit November 2018 auch der ehemalige deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel. Kushner hat den Orden im Rahmen der Unterzeichnung des neuen Handelsabkommens am Rand des G20-Treffens in Buenos Aires bekommen.

Der mexikanische Schauspieler Gael Garcia Bernal bezeichnete die Ehrung Kushners in einem Tweet als «absolut beschämend». Enrique Krauze, ein renommierter mexikanischer Historiker, erinnerte in einem Tweet an die Aussagen von Donald Trump, der mexikanische Einwanderer als Vergewaltiger bezeichnet hatte.

Präsident Nieto verteidigte seine Entscheidung, wie die mexikanische Tageszeitung «La Jornada» am Mittwoch berichtet hatte. Er nannte Kushner einen grossen Verbündeten Mexikos, der zu der getroffenen Vereinbarung beigetragen habe.

(oli/sda)