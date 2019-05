Trump und Pelosi ziehen übereinander her

Der Präsident schlug wenig später zurück: Pelosi sei «verrückt» und «ein einziges Chaos». Offenbar aber trafen die Bemerkungen seiner Erzfeindin einen empfindlichen Nerv. Zweifel an Trumps mentalem Zustand gab es immer mal wieder, niemals zuvor aber war Donald Trumps psychische Gesundheit so offen von einem US-Spitzenpolitiker problematisiert worden. Trumps Verhalten, so Pelosi weiter, sei «nicht mit der Würde des Amts zu vereinbaren», ja, sie mache sich «Sorgen um sein Wohlergehen».

“PELOSI STAMMERS THROUGH NEWS CONFERENCE” pic.twitter.com/1OyCyqRTuk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. Mai 2019

Anlass für die düstere Diagnose der Demokratin war Trumps bizarrer Freak-out am Mittwoch, als der Präsident eine vereinbarte Gesprächsrunde mit führenden Demokraten über die fällige Runderneuerung der maroden US-Infrastruktur platzen liess. Weil Pelosi ihn kurz zuvor eines «Cover-up» – einer Vertuschung – bezichtigt hatte, rastete Trump aus. Erregt verliess er die Runde im Weissen Haus, zuvor klagte er, Pelosi sage «schreckliche, schreckliche Dinge» über ihn.

Wirre Rede im Garten des Weissen Hauses

Der Auftritt war offenbar eine vorbereitete Aktion: Kaum hatte der Präsident seine erstaunten Gäste zurückgelassen, erschien er im Garten des Weissen Hauses zu einem Pressetermin – und nährte erst recht den Verdacht, ihm sei eine Sicherung durchgebrannt. Denn in Windeseile hangelte sich Trump von einem Thema zum anderen, manisch warf er dieses und jenes in einen grossen Topf voller Ungereimtheiten.

Von der Infrastruktur bis hin zu seiner Liebe für das amerikanische Volk und weiter zur «Hexenjagd» der Russland-Ermittlungen hastete der Präsident, ohne dass ein Zusammenhang ersichtlich gewesen wäre. Unter anderem verstieg sich der Präsident zur Behauptung, er habe sich noch niemals ein «Cover-up» zuschulden kommen lassen. Ob seine vermeintliche Beziehung mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels oder die Russland-Affäre: Trump verschleiert und vertuscht am Fliessband. «Ich mache niemals ein Cover-up» aus Trumps Mund klang denn auch geradeso unglaubwürdig wie Richard Nixons Beteuerung, er sei «kein Gauner».

«Fühlt sich Trump umzingelt von Ermittlungen, die seinen undurchsichtigen Finanzen gefährlich nahekommen?»

Was immer der frustrierte Präsident mit seiner kindischen Trotzreaktion am Mittwoch bezweckt hatte: Sein Verhalten schürte Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit. Pelosi jedenfalls zeigte sich unangenehm berührt von Trumps Benehmen und beklagte seinen «Wutanfall». Sie bete «für den Präsidenten der Vereinigten Staaten und für unser Land», erklärte die Demokratin.