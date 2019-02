Trump und Kim werden sich in Hanoi treffen

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, hat sich in Nordkorea mit seinem nordkoreanischen Kollegen getroffen, um den zweiten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Kim Jong-un vorzubereiten. Dies teilte das US-Aussenministerium am Freitag mit.

Biegung hielt sich demnach von Mittwoch bis Freitag in der Hauptstadt Pyongyang auf, wo er sich mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Hyok Chol traf, um über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen.

Der Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un soll am 27. und 28 Februar in Vietnam stattfinden. Er werde in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi durchgeführt. Dies gab der US-Präsident zudem am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter bekannt. Der genaue Ort war noch unklar gewesen.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!