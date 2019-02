Trump ruft Militär zu Abkehr von Maduro auf

US-Präsident Donald Trump hat den Militärs in Venezuela mit schweren Konsequenzen gedroht, wenn sie den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro weiter unterstützen. Er forderte sie eindringlich auf, die an der Grenze bereitstehenden Hilfslieferungen ins Land zu lassen.

«Wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, werdet ihr keinen sicheren Hafen finden und keinen Ausweg. Ihr werdet alles verlieren», sagte Trump am Montagnachmittag bei einer Rede in Miami an die Adresse der venezolanischen Militärs, die noch an der Seite Maduros stehen.

I ask every member of the Maduro regime: End this nightmare of poverty, hunger and death. LET YOUR PEOPLE GO. Set your country free! Now is the time for all Venezuelan Patriots to act together, as one united people. Nothing could be better for the future of Venezuela!