Trump hat eine neue Wunschkandidatin

US-Präsident Donald Trump will die bisherige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Knight Craft, zur neuen Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen machen. Dies kündigte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter an. Die Personalie zu der Diplomatin muss noch vom US-Senat bestätigt werden.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....