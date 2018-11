Trump droht General Motors mit Streichung von Subventionen

Als Reaktion auf den drastischen Sparplan von General Motors (GM) hat US-Präsident Donald Trump dem Autohersteller mit der Streichung von Subventionen gedroht. Seine Regierung prüfe derzeit, alle staatlichen Zuschüsse an GM einzustellen, darunter jene für Elektroautos, schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

«Ich bin sehr enttäuscht von General Motors und CEO Mary Barra», so Trump. In den US-Bundesstaaten Ohio, Michigan und Maryland würden Werke geschlossen, keine dagegen in Mexiko und China. Er glaube nicht, dass die Rechnung von GM aufgehe, schreibt er weiter. Und: «Ich bin hier, um die amerikanischen Arbeitgeber zu schützen.»

