Trump droht General Motors mit Kürzungen

US-Präsident Donald Trump droht General Motors (GM) nach der Ankündigung umfangreicher Stellenstreichungen mit der Kürzung von Fördermitteln. Er sei sehr enttäuscht von dem Autobauer und der Unternehmenschefin Mary Barra, schrieb Trump auf Twitter.

«Wir prüfen, alle GM-Subventionen zu kürzen, inklusive der für Elektroautos», fügte er hinzu. Trumps Job-Agenda könnte eine solche Bestrafung des grössten Autokonzerns im Lande aber eher schaden.

Das «Wall Street Journal» kritisierte den Konfrontationskurs am Mittwoch in einem Editorial: «Trump glaubt, er könne die Märkte kommandieren, so wie Knut der Grosse glaubte, die Flut kommandieren zu können».

Die Legende besagt, dass der einstige dänische Herrscher Knut dem Wasser befahl, zurückzuweichen. Ebenso aussichtslos sei Trumps Anstrengung, den Wandel von Verbrauchervorlieben und Technologie im Autosektor zu stoppen, so der Leitartikel.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. November 2018

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don’t think that bet is going to pay off. I am here to protect America’s Workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. November 2018

Twitter-Tirade von Trump

Trump hatte seinen Frust über GMs Sparprogramm am Vortag in einer Twitter-Tirade eskalieren lassen: «In Mexiko und China wird nichts geschlossen. Die USA haben General Motors gerettet, und dies ist der DANK, den wir bekommen!».

Doch sollte der US-Präsident seine Drohungen wahr machen und Fördermittel zusammenstreichen, würde das GM letztlich nur schwächen. «Trump würde bloss noch mehr Arbeitern schaden», resümiert das «Wall Street Journal». Experten zweifeln zudem, ob Trump überhaupt selektiv Subventionen kürzen könnte.

GM hatte zu Wochenbeginn angekündigt, die heimische Produktion zu drosseln und deshalb Personal zu entlassen sowie einige Fertigungsstätten dichtzumachen. Von der Massnahme könnten 15'000 Mitarbeiter betroffen sein.

Als Hauptgründe gelten der schwächelnde US-Absatz bei kleineren Autos und gestiegene Materialkosten, etwa durch die von Trump verhängten Sonderzölle auf Stahl. Zudem will der Konzern wegen der Umstellung auf Zukunftstechnologien wie Elektroautos Kapazitäten und Investitionen umschichten.

We’re committed to maintaining a strong manufacturing presence in the U.S. Many of the U.S. workers impacted by our actions will have the opportunity to support new growing areas... — General Motors (@GM) 27. November 2018

...That includes adding technical and engineering jobs that support the future of mobility. We’re on a journey to create a better world today, and for generations to come. — General Motors (@GM) 27. November 2018

GM-Aktie mit Verlusten

Trumps Drohungen sorgten zunächst für leichte Nervosität bei Anlegern – die GM-Aktie reagierte mit Verlusten und schloss am Dienstag 2,5 Prozent schwächer. Im frühen US-Handel am Mittwoch betrug das Minus zuletzt 1,5 Prozent.

Die Ankündigung des Sparprogramms, das die Kosten bis Ende 2020 um 4,5 Milliarden Dollar drücken soll, hatte den Kurs zuvor kräftig steigen lassen. Trump hatte GM bereits am Montag angegriffen und gefordert, dass der Konzern die Produktion in China stoppt und stattdessen neue US-Werke eröffnet.

GM reagierte auf Trumps Twitter-Attacke mit einem Statement, in dem der Konzern betonte, weiterhin eine starke industrielle Präsenz in den USA aufrechthalten zu wollen. Als Beleg dafür verwies GM auf mehr als 22 Milliarden Dollar, die man seit 2009 in seine US-Standorte investiert habe.

Bei den am Montag angekündigten Massnahmen gehe es darum, das Unternehmen für langfristigen Erfolg zu positionieren und so das Beschäftigungswachstum in den USA zu fördern. Viele der betroffenen Mitarbeiter könnten zudem in andere Werke wechseln.

Kritik auch aus Kanada

Die Kritik an der Entscheidung von GM ist indes nicht nur in den USA gross, sondern auch in Kanada, wo ebenfalls Fabriken und Arbeitsplätze betroffen sind.

US-Präsident Trump sprach am Dienstag mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau – beide sind nach Angaben von dessen Regierung enttäuscht von GM und sorgen sich um die betroffenen Arbeiter sowie deren Familien und Gemeinden. Die Autogewerkschaften in beiden Ländern laufen Sturm gegen die geplanten Werksschliessungen und wollen grosse Protestaktionen organisieren.

President @RealDonaldTrump and I had a good call today to discuss GM, the auto industry and how best to support people affected on both sides of the border. We’re going to keep working to address continued trade barriers as we head into the @G20org summit this week. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28. November 2018

We’ll be supporting Canadian auto workers & their families affected by GM’s plan to close its plant in Oshawa next year. My thanks to Jerry Dias and the team from @UNIFORtheUnion for the meeting and discussion today. pic.twitter.com/82mypYmF2r — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28. November 2018

Auch Sonderzölle für Auto-Importe

Auch bei den Auto-Importen drohte Trump erneut mit Sonderzöllen. Die Restrukturierung bei GM zeige das Ungleichgewicht im Handel zulasten seines Landes, twitterte Trump. Deswegen würden höhere Abgaben nun geprüft. Solche Sonderzölle hätten General Motors davor geschützt, Fabriken in den USA zu schliessen.

Von Sonderzöllen auf Autos wären vor allem deutsche Exporteure betroffen. Trump hatte der EU zugesagt, auf solche Massnahmen vorläufig zu verzichten und stattdessen über den Abbau von Handelsbarrieren zu verhandeln. An der Deutschen Börse rutschten die Aktien deutscher Autohersteller teilweise ins Minus. (oli/sep/afp)