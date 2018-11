Trump: Geschäft war «sehr legal und sehr cool»

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der jüngsten Aussagen seines früheren Anwalts Michael Cohen erneut beteuert, dass ein vor Jahren vom Trump-Konzern verfolgtes Immobilienprojekt in Russland legitim gewesen sei.

Für das Projekt «irgendwo in Russland» habe er weder Gelder noch «Garantien» beschafft, schrieb Trump, der sich am Freitag zum G-20-Gipfel in Buenos Aires aufhielt, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Es handle sich um eine «Hexenjagd».

Oh, I get it! I am a very good developer, happily living my life, when I see our Country going in the wrong direction (to put it mildly). Against all odds, I decide to run for President & continue to run my business-very legal & very cool, talked about it on the campaign trail...