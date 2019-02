So kam es zur Venezuela-Krise

In Venezuela brodelt es: Die Armut greift um sich, die politische Lage ist instabil, es herrscht Hyperinflation. Doch wie konnte es mit dem südamerikanischen Land so weit kommen? Wer ist schuld an der Misere? Warum wird Nicolás Maduro in vielen Ländern nicht mehr als rechtmässiger Präsident anerkannt? Und wer ist der neue, Juan Guaidó? Auslandredaktor und Südamerikaexperte Sandro Benini erklärts in unserem Videobeitrag (oben). (Redaktion Tamedia)