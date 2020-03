Selbst Vizepräsident Pence musste Trump widersprechen

Die Ausbreitung von Covid-19 in den USA hat die Regierung Trump in eine politische Krise gestürzt. Wochenlang hatten der Präsident und seine Berater die möglichen Auswirkungen des Erregers für Wirtschaft und Gesellschaft heruntergespielt und verharmlost. Noch Ende Februar twitterte Trump, das Coronavirus sei «absolut unter Kontrolle».



Inzwischen breitet sich das Virus in über 30 Bundesstaaten aus, schon warnen Experten vor Quarantänen, überforderten Krankenhäusern und einem Rückgang des amerikanischen Wirtschaftswachstums. Versäumt hat die Regierung Trump vor allem zügiges und umfassendes Testen von potenziellen Viruskranken. Sowohl Südkorea als auch die USA verzeichneten am 20. Januar ihre erste Erkrankung. Seither wurden in Südkorea über 125’000 Personen getestet, in den USA aber weniger als 2’500.



«Wir befinden uns in einer ernsthaften Krise, weil wir nicht genügend Menschen getestet haben», sagte die demokratische Kongressabgeordnete Jackie Speier am Sonntag. Man habe «kein Vertrauen in den Präsidenten, weil er nicht die Wahrheit sagt», so Speier.



Erschwert wird die amerikanische Situation durch strukturelle Probleme: Rund 29 Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung, fast 90 Millionen sind unterversichert. Bezahlter Krankenurlaub ist rar, weshalb Arbeitnehmer oftmals auch dann zur Arbeit gehen, wenn sie sich krank fühlen. Würden öffentliche Schulen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen, müssten viele Kinder aus armen Haushalten auf ihre einzigen Mahlzeiten verzichten.