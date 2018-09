Professorin will im Senat gegen Kavanaugh aussagen

Das Tauziehen um die Untersuchung von Vorwürfen gegen den US-Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh geht weiter. Die 51 Jahre alte Frau, die dem Juristen einen sexuellen Übergriff vorwirft, will «nächste Woche» vor dem Justizausschuss des US-Senats aussagen.

Das für Montag festgelegte Datum sei aber nicht zu halten, berichteten die «Washington Post» und die «New York Times» am Donnerstag. Das vom Justizausschuss des Senats festgelegte Datum am Montag sei «willkürlich», heisst es den Berichten zufolge in einer E-Mail der Anwälte des mutmasslichen Opfers, Christine Blasey Ford.

Ihre Mandantin sei zur Aussage vor dem Ausschuss bereit, allerdings unter der Voraussetzung, dass «wir uns auf faire Bedingungen einigen können», heisst es demnach. Überdies befürworte Blasey Ford nach wie vor umfassende Ermittlungen vor ihrer Aussage. Die Frau erhalte zudem Todesdrohungen, die inzwischen dem FBI gemeldet worden seien, sagte ihre Anwältin am Donnerstag.

Die 51-jährige Hochschullehrerin bezichtigt Kavanaugh der versuchten Vergewaltigung bei einer Teenager-Party vor 36 Jahren. Blasey Ford fordert in dem Fall Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI. Da Kavanaugh die Vorwürfe zurückweist und Blasey Ford bislang keine Zeugen vorbringen konnte, die ihre Anschuldigung stützen, fordern der Senatsausschuss und das Weisse Haus aber eine schnelle Anhörung, um die Ernennung Kavanaughs zum Supreme-Court-Richter voranzubringen.

Zwei Lager

Der Zeitfaktor ist von grosser Bedeutung, da in weniger als sieben Wochen Kongresswahlen stattfinden. Die Republikaner müssen um ihre knappe Mehrheit von 51 der 100 Sitze im Senat bangen - ohne Zustimmung der Kongresskammer kann der erzkonservative Kavanaugh den Posten am mächtigen Supreme Court aber nicht antreten.

Inzwischen haben sich auch ausserhalb des Senats zwei Lager gebildet. In Unterstützerschreiben meldeten sich in den vergangenen Tagen Hunderte Frauen zu Wort, die sich hinter die Vorwürfe stellten und der Professorin aus Kalifornien Glaubwürdigkeit bescheinigten. Eine frühere Mitschülerin berichtete, es habe damals im Jahr 1982 entsprechende Gerüchte gegeben. Auf der anderen Seite attestierten auch viele Unterstützer Brett Kavanaugh einen tadellosen Lebenswandel. Kavanaugh selbst hat die Vorwürfe mehrmals vehement bestritten. US-Präsident Donald Trump steht weiterhin zu dem als erzkonservativ bekannten Richter.

Die Ernennung des Supreme-Court-Richters ist in den USA ein riesiges Politikum. Die Personalie könnte dem Obersten Gericht - höchste Instanz in vielen relevanten gesellschaftlichen Fragen - auf Jahrzehnte hinaus ein konservatives Ungleichgewicht geben. Die oppositionellen Demokraten wehren sich vehement gegen die Ernennung und versuchen, die Abstimmung zur endgültigen Bestätigung bis nach den Zwischenwahlen am 6. November zu verzögern - in der Hoffnung, dann eine eigene Mehrheit zu haben und Kavanaugh in letzter Sekunde noch verhindern zu können. (chk/sda(afp)