Professorin will gegen Trumps Richterkandidaten aussagen

Die Professorin Christine Blasey Ford hat laut Medienberichten zugesagt, in den kommenden Tagen im US-Senat zu ihren Vorwürfen gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh auszusagen. Ford habe akzeptiert, «kommende Woche über ihre direkten Erfahrungen mit unangemessenem sexuellen Verhalten von Brett Kavanaugh» zu berichten, hiess es laut US-Medienberichten in einer Mitteilung von Fords Anwälten an den Justizausschuss des US-Senats. Ein Datum für die Aussage wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Die 51-jährige Ford beschuldigt den erzkonservativen Kandidaten für das vakante Richteramt am Obersten Gericht der USA, in den 80er Jahren bei einer Schülerparty versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh weist die Anschuldigung zurück. US-Präsident Donald Trump, der Kavanaugh als Richter vorgeschlagen hat, stellte Fords Glaubwürdigkeit in Frage.

Es geht bei dem Fall nebst dem mutmasslichen Missbrauch auch darum, ob die Republikaner wenige Wochen vor den Zwischenwahlen den Erfolg verbuchen können, einen weiteren konservativen Richter ins höchste US-Gericht gehievt zu haben. Eine der zentralen Fragen für den Supreme Court ist die Haltung in sozialen Fragen, etwa bei der Frage der Abtreibung.

Streit über den Termin

Ford hatte sich bereits zuvor grundsätzlich zu einer Aussage im Senats-Justizausschuss bereit erklärt – ebenso wie Kavanaugh. Es gab aber Streit über den genauen Termin: Der republikanische Ausschussvorsitzende Chuck Grassley setzte zunächst für Montag eine öffentliche Anhörung an, bei der sowohl die Professorin als auch der Richter aussagen sollen. Diesen Termin lehnte Ford als verfrüht ab. Nach Angaben ihrer Anwälte wollte sie frühestens am Donnerstag aussagen.

Um den Druck auf Ford zu erhöhen, setzte Grassley der Professorin schliesslich eine Frist bis Freitagabend, um über eine Aussage am Mittwoch zu entscheiden. Andernfalls werde der Ausschuss am Montag über Trumps Wunschkandidaten für den mächtigen Supreme Court abstimmen – ohne sie vorher anzuhören.

Fords Anwälte wiesen diese Frist als «willkürlich» zurück und baten um einen weiteren Tag Bedenkzeit. Am Freitagabend lenkte Grassley ein. Er habe Ford «noch eine Fristverlängerung gewährt», schrieb er auf Twitter. «Sie sollte sich entscheiden, damit wir weitermachen können. Ich möchte sie anhören.»

Nach Fords neuerlicher Zusage liegt es nun an Senator Grassley zu entscheiden, ob er die zusätzliche Zeit gewährt oder eine Abstimmung im Ausschuss über die für Montag geplante Ernennung von Richter Kavanaugh zum Supreme Court vornimmt.

(mch/sda)