Muss Trump plötzlich doch um den sicher geglaubten Sieg zittern?

Trumps Feinde wiederum flochten aus all dem im Eiltempo eine gegenteilige Story: Der Präsident beweise einmal mehr, dass er ignorant und inkompetent und deshalb ausserstande sei, die Nation durch die Krise zu führen. Nicht nur versetzte diese Darstellung Trump in Rage. Sie animierte seinen Sohn Donald junior dazu, den Demokraten am Freitag vorzuwerfen, sie nähmen «Millionen» von Toten hin, um die «Gewinnserie» des Vaters zu beenden.

Einen angeschlagenen Trump könnte vielleicht auch ein demokratischer Sozialist besiegen.

Am Sonntag zu dieser Aussage befragt, entgegnete Vizepräsident Mike Pence, sie sei angesichts der in liberalen Medien und von Demokraten erhobenen Vorwürfe «verständlich». Der Präsident schob am Montag nach: Die Demokraten hätten ihn kritisiert, als er «vor Wochen» die Verbindungen zu China wegen des Virus gekappt und damit «viele Leben» gerettet habe. Und jetzt schürten sie die Angst vor dem Virus, twitterte Trump.

Natürlich ist dem Präsidenten bewusst, dass ihn eine Wirtschaftskrise im Gefolge einer Pandemie seines Trumpfs für die Wiederwahl berauben würde. Ähnliches aber könnte auch für Joe Biden gelten: Seine Behauptung, er sei wählbarer als sein Rivale Bernie Sanders, erhielte einen Dämpfer, wenn die Ausbreitung des Virus den Präsidenten politisch schwächen würde.

Denn einen angeschlagenen Trump könnte vielleicht auch ein demokratischer Sozialist besiegen, umso mehr als die amerikanischen Wähler in einer Rezession womöglich empfänglicher wären für die politischen Rezepte von Bernie Sanders.

Was immer das Endresultat sein mag: Eine von einer Pandemie verursachte Krise könnte den Verlauf des US-Präsidentschaftswahlkampfs mitsamt dem Wahlergebnis im November beeinflussen.