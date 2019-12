Mit Brandbomben gegen Bibelwitze

So stänkert Brasiliens Präsident, wo immer es geht, gegen progressive Künstler. Manchmal sind das nur Kleinigkeiten: So gewann dieses Jahr Chico Buarque den Premio Camoes. Er gilt als wichtigster Literaturpreis der portugiesischsprachigen Welt und Buarque wiederum als einer der berühmtesten Sänger und Schriftsteller des Landes. Unter der Militärdiktatur sang er gegen die Generäle an, nun aber weigerte sich Präsident Bolsonaro, die Urkunde für den Preisträger zu unterschreiben.

Nur wer spurt, erhält Geld

Man könnte das als politische Eitelkeit abtun, doch die Kulturpolitik Bolsonaros hat auch ganz praktische Folgen: Ein Gesetz zur Förderung kleiner Produktionen wurde so geändert, dass die Gelder fast versiegt sind. Und die Mittel der staatlichen Filmförderung wurden für nächstes Jahr um fast die Hälfte gekürzt. Dazu fordert der Präsident einen «ideologischen Filter» für die Vergabe von Geldern und wünscht sich für die nationale Filmagentur Ancine einen Direktor mit «evangelikalem Profil».

Die Situation ist also prekär. Wer an Geld für Produktionen kommen will, die nicht auf Regierungslinie liegen, dem bleibt nur der Weg ins Ausland. Auch deshalb wiegt der Anschlag gegen Porta dos Fundos so schwer: Er trifft eine Produktionsfirma, die dank Netflix unabhängig von staatlichen Fördermitteln war – und die nun mundtot gemacht werden sollte.

Schon im September war es dazu in Rio zu einem Aufschrei gekommen. Marcelo Crivella, ein evangelikaler Prediger und seit 2017 Bürgermeister der Stadt, hatte versucht, einen Comic mit homosexuellen Superhelden von einer Buchmesse entfernen zu lassen. Richter schritten ein, schon damals aber war von staatlicher Zensur die Rede. Ein Vorwurf, der in Brasilien schwer wiegt, waren staatliche Eingriffe doch allgegenwärtig in den bleiernen Jahren von 1964 bis 1985. Damals herrschte in Brasilien eine Militärdiktatur. Einer ihrer grössten Bewunderer ist Brasiliens heutiger Präsident: Jair Bolsonaro.