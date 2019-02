McCabe sorgt mit einer zweiten Trump-Enthüllung für Aufregung

Die Angelegenheit war in der US-Geschichte ohne Beispiel: In den chaotischen Tagen nach Donald Trumps Rauswurf von FBI-Direktor James Comey im Mai 2017 erwog der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein die Anrufung des 25. Verfassungszusatzes, um Trump aus dem Präsidentenamt zu entfernen. Der Zusatz war nach der Ermordung John F. Kennedys verabschiedet worden und regelt die Amtsenthebung eines Präsidenten sowie dessen Nachfolge im Falle einer Amtsunfähigkeit.

Die «New York Times» berichtete im September 2018 unter Berufung auf anonyme Quellen über den Vorgang – und wurde von den Gefolgsleuten des Präsidenten umgehend denunziert. Von «unbestätigten Gerüchten» sprach der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz, indes Senator Lindsey Graham (South Carolina) twitterte, man könne der Times «nicht trauen, wenn es um Präsident Trump geht».

Jetzt aber gibt es keinen Zweifel mehr am Wahrheitsgehalt des Berichts: In einer Serie von Interviews anlässlich der Veröffentlichung eines Buchs über seine Zeit beim FBI («The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump») bestätigte der ehemalige FBI-Direktor Andrew McCabe Rosensteins Vorstoss.

Enthüllungen des Ex-FBI-Chefs: Andrew McCabes Buch sorgt für Aufregung. (Erik S. Lesser, Keystone)

Laut McCabe, der im März 2018 wegen einer angeblichen Falschaussage von seinem Job gefeuert wurde, schlug Rosenstein sogar vor, insgeheim ein Mikrofon zu tragen und Unterhaltungen mit Trump klandestin aufzuzeichnen. «Ich werde nie durchsucht, wenn ich ins Weisse Haus gehe, ich könnte problemlos ein Aufnahmegerät mitbringen», habe Rosenstein gesagt.

Der stellvertretende Justizminister hatte die Darstellung der «New York Times» im vergangenen September bestritten, inzwischen aber bestätigte neben McCabe auch James Baker, ehemals Chef der Rechtsabteilung beim FBI, bei einer vertraulichen Einvernahme vor dem Kongress den Sachverhalt. Besonders brisant: McCabe zufolge hatte Rosenstein schon durchgezählt, welche Kabinettsmitglieder ihn bei der Anrufung des 25. Verfassungszusatzes vielleicht unterstützen würden. Der Zusatz erfordert die Zustimmung einer Mehrheit im Kabinett eines Präsidenten.

Hohe Abgeordnete wussten von Ermittlungen

Eine mögliche Amtsunfähigkeit Trumps war nicht das einzige Problem im Mai 2017. Hinzu kam die Frage, ob der Präsident willentlich oder unwillentlich als Agent Moskaus agierte, weshalb die Spionageabwehr-Abteilung des FBI eine «Counterintelligence»-Untersuchung gegen Trump einleitete.

Nicht nur bestätigte McCabe das Vorgehen des FBI, er liess am Dienstag zudem eine weitere Bombe platzen: Das FBI habe die sogenannte «Achterbande» im Kongress von diesen Ermittlungen unterrichtet, niemand habe daran Anstoss genommen – «nicht aus rechtlichen Gründen, nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen und nicht auf Grund der Faktenlage», so McCabe.

Sowohl Paul Ryan als auch Mitch McConnell wussten von den FBI-Ermittlungen gegen Trump.

Die «Achterbande» befasst sich mit brisanten geheimdienstlichen Anliegen und Operationen und besteht aus den führenden Republikanern und Demokraten in den Geheimdienstausschüssen von Senat und Repräsentantenhaus sowie den republikanischen und demokratischen Spitzen in beiden Kammern. Das bedeutet, dass sowohl Paul Ryan, damals der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses, als auch der republikanische Fraktionsführer im Senat, Mitch McConnell, von den FBI-Ermittlungen gegen Trump wussten.

Trumps seltsames Verhalten

Eingebrockt hatte sich der Präsident das Misstrauen des FBI durch sein seltsames Verhalten, wenn immer Russland und Wladimir Putin im Spiel waren. So beschreibt McCabe etwa ein geheimdienstliches Briefing im Weissen Haus, bei dem Trump entgegen den Erkenntnissen von US-Diensten bestritt, dass Nordkoreas ballistische Raketen US-Territorium erreichen könnten. Wladimir Putin habe ihm das Gegenteil versichert, sagte Trump laut McCabe.

Die Einleitung einer Spionageabwehr-Untersuchung gegen den Präsidenten hielt sich im übrigen genau an die Richtlinien des Justizministers: Erforderlich waren «erklärbare Fakten, die in angemessener Weise Aktivitäten im Sinne eines Verbrechens oder einer Bedrohung der nationalen Sicherheit anzeigen».

Kaum war am Sonntagabend das erste TV-Interview mit Andrew McCabe ausgestrahlt worden, bezichtigten Trumps mediale Unterstützer bei Fox News das FBI und Rosenstein eines «Putschversuchs». Der Präsident beschuldigte McCabe und Rosenstein, sie hätten durch eine illegale Aktion den Wählerwillen zunichte machen wollen, und setzte eine Serie gehässiger Tweets gegen McCabe ab. Danach befragt, ob die «Achterbande» tatsächlich von der «Counterintelligence»-Untersuchung des FBI gewusst habe, verweigerte der ranghöchste Demokrat im Geheimdienstausschuss des Senats, Mark Warner (Virginia), am Dienstag jegliche Auskunft. (Redaktion Tamedia)