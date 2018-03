Kim überrascht mit Gipfel-Einladung – Trump nimmt an

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater hat Donald Trump am Donnerstag eine Gesprächseinladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un überbracht. Der US-Präsident nahm die Einladung nach südkoreanischen Angaben an und will mit Kim zusammenkommen. Das Treffen soll demnach schon bis Ende Mai stattfinden.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders bestätigte die Bereitschaft des US-Präsidenten zu einem Treffen wenig später. Zeit und Ort müssten noch festgelegt werden. «Wir sehen der Denuklearisierung Nordkoreas mit Freude entgegen», sagte Sanders. Bis zu dem Treffen und möglichen Ergebnissen sei es wichtig, die Sanktionen gegen Nordkorea aufrechtzuerhalten. Mittlerweile hat sich auch der US-Präsident selbst geäussert, einmal mehr über seinen bevorzugten Kommunikationskanal Twitter. Dort schrieb er von einem «grossartigen Fortschritt», das Treffen sei bereits in Planung. Kim Jong-un habe mit Vertretern Südkoreas «über Denuklearisierung gesprochen, nicht nur über ein Einfrieren», betonte er zudem.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!