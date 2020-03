Joe Biden steht als Kandidat so gut wie fest

Damit könnte der demokratische Wahlkampf ein rasches Ende finden – ein Ende, das noch vor zwei Wochen niemand auf der Rechnung gehabt hatte. In seiner Ansprache in der Wahlnacht gab sich Biden jedenfalls schon fast so, als wäre er bereits der offizielle Präsidentschaftskandidat der Partei. Er streckte Sanders und dessen Anhängern demonstrativ die Hand aus, indem er sich für ihre «Energie und Leidenschaft» bedankte und sagte: «Uns verbindet ein gemeinsames Ziel: Trump zu besiegen.»

Sanders dagegen entschied, in der Wahlnacht gar nicht vor die Medien zu treten, was eher ungewöhnlich war.

Sanders setzte auf Michigan – und verlor

Wie schon vor einer Woche am Super Tuesday konnte Biden auch diesmal auf die überwältigende Unterstützung durch die schwarzen Wähler zählen. In Mississippi legten laut den Nachwahlbefragungen 86 Prozent der Afroamerikaner für den früheren Stellvertreter von Barack Obama ein.

Doch wie der Fall von Michigan zeigt, gewann Biden auch in den meisten anderen Wählergruppen eine Mehrheit. Vor allem siegte er in den Vororten, die sich seit Trumps Wahl als grosses Reservoir von Wählern für die Demokraten erwiesen haben.

Sanders verpasste es, scharenweise junge Leute und Nichtwähler an die Urne zu bringen.

In Michigan war Sanders vor vier Jahren ein überraschender Sieg über Hillary Clinton gelungen. Er hatte in den vergangenen Tagen seinen gesamten Wahlkampf auf den Rostgürtelstaat ausgerichtet. Doch er schaffte es diesmal nicht annähernd, sein Resultat von 2016 zu wiederholen, und er verpasste erneut sein Ziel, scharenweise junge Leute und Nichtwähler an die Urne zu bringen.

Einen recht guten Einblick in die Stimmung bei den Demokraten lieferte in der Wahlnacht Andrew Yang. Der Unternehmer und ehemalige Präsidentschaftsbewerber hatte sich bis zu seinem Rückzug aus dem Rennen vor einigen Wochen um ähnliche Leute bemüht wie Sanders: junge und unabhängige Wähler, die sich grosse Reformen wünschen und der Demokratischen Partei eher skeptisch gegenüberstehen.

Das demokratische Fussvolk hat keine Lust auf einen Aufstand von links, wie ihn Sanders fordert.

Doch als am Dienstag die Resultate aus den Bundesstaaten eintrafen, sass Yang im Studio von CNN und gab eine Wahlempfehlung für Biden ab. Mathematisch sei Biden die Kandidatur kaum mehr zu nehmen, deshalb gelte es jetzt, sich hinter ihn zu stellen: «Wir müssen die Partei zusammenbringen.» Das war ein Appell an Sanders’ Anhänger, die mit Bidens Kandidatur nicht viel anfangen können.

To my friends and supporters who support @berniesanders, I was a Bernie supporter in 2016 and believe he is right in diagnosing much of what has gone wrong in our country. He is an inspiration to me and my entire team. I hope that we can unite to defeat Donald Trump in the Fall.

