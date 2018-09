Jetzt spricht Donald Trump vor der UNO

In New York hat am Dienstag um 15.00 Uhr (Schweizer Zeit) die alljährliche Generaldebatte der Vereinten Nationen begonnen, an der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teilnehmen. Der Streit um das im Mai von US-Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigte Atom-Abkommen mit dem Iran zeichnet sich als eines der zentralen Themen der sechstägigen Debatte ab.

Auch die Zukunft des Bürgerkriegslandes Syrien und das nordkoreanische Atomprogramm dürften zentrale Themen der UN-Debatte werden, an deren Rande zahlreiche Konferenzen und bilaterale Treffen stattfinden.

Trump wie auch der iranische Staatschef Hassan Rohani gehören zu den Rednern am ersten Tag. Die Rede des US-Präsidenten hat um 16.40 Uhr Schweizer Zeit begonnen.