In Argentinien scheppern wieder die Töpfe

Keine zwei Monate nach seinem deutlichen Sieg in den Parlamentswahlen muss Argentiniens Präsident Mauricio Macri zur Kenntnis nehmen, wie fragil seine Macht immer noch ist. Während seine Koalition vor Weihnachten im neoklassizistischen Kongress versuchte, das marode Rentensystem des Landes zu ­reformieren, mutierte der frisch restaurierte Platz davor zum offenen Schlachtfeld. Eine Polizeieinheit – auf richter­liche Anordnung ohne Feuerwaffen – versuchte mit Schilden, Helmen und Schutzanzügen einem Dauerhagel aus Steinen, Ziegeln und Betonbrocken zu trotzen. Sämtliche TV-Kanäle übertrugen live, wie die Randalierer Gehwege, Parkbänke und Brunnen in einen Steinbruch verwandelten.

Diesem Gewaltexzess folgte ein zweiter. Mit Tränengas, Wasserwerfern und Motorrädern trieb nach zwei Stunden eine Sondereinheit die Demonstranten auseinander und setzte doch Gewehre mit Gummigeschossen ein. Am Ende registrierten die Behörden 160 Verletzte, darunter 80 Polizisten und mindestens 5 Journalisten.

Zwölfstündiger Redemarathon

Während der Aufstand gegen Abend abebbte, konnte das seit Mittag versammelte Plenum gerade mal damit beginnen, die Gesetzesnovelle zu debattieren. Sieben Stunden lang hatte die Opposition versucht, mit Eilanträgen die Sitzung vorzeitig zu beenden. Nachdem das nicht gelungen war, zögerten die Regierungsgegner das Votum durch einen zwölfstündigen Redemarathon hinaus, der wiederum Unterstützung von der Strasse bekam: In mindestens zehn Stadtvierteln zogen Bürger mit Kochtöpfen auf die Gassen und machten ihrem Verdruss Luft.

Sie marschierten gegen eine Reform, die das Budget 2018 um etwa 4 Milliarden Franken entlasten soll, allerdings auf Kosten kleiner Rentner, Invalider und sozial schwacher Familien. Und sie protestierten dagegen, dass ihr Leben ständig teurer wird. Seitdem Mauricio Macri vor zwei Jahren übernahm, sind die Preise für Lebensmittel, Energie, Medikamente und Restaurantbesuche weitaus schneller gestiegen als die Gehälter. Bis tief in die Nacht schepperten die Töpfe durch diese Sommernacht. Fast so laut wie genau 16 Jahre zuvor, als der Präsident Fernando de la Rúa nach tödlicher Randale kurz vor Weihnachten per Helikopter ausser Landes floh.

War ein solches Szenario das Ziel der Steinewerfer? Und wer waren diese überhaupt?

Tausende Foto- und Videoaufnahmen vom Chaostag werden von den Justiz­behörden derzeit mit Daten aus sozialen Netzwerken abgeglichen. Die Zeitung «La Nación» berichtete, dass die Behörden eine Reihe von Personen identifizieren konnten, die aus der trotzkistischen Linken stammen. Aber sie erkannten auch Figuren mit Verbindungen zu Gewerkschaften und Bürgermeistern, die der Ex-Präsidentin Cristina Kirchner nahestehen.

Am Tage des Zorns hatte die Polizei mehrere Busse aufgehalten, deren Fahrgäste ein Arsenal an Steinschleudern, Hämmern, Stöcken und Messern mit sich führten. Darum vermuten die Behörden eine gezielte Operation, um das Parlament an seiner Arbeit zu hindern oder womöglich gar auszuschalten. Im Präsidentenpalast wird vermutet, die Randale seien eine Reaktion auf eine zuletzt hyperaktive Justiz.

Argentiniens Bundesgerichtsbarkeit, die für Regierungsdelikte zuständig ist, pflegt eine systemerhaltende Tradition: Seit Jahrzehnten adaptieren die zwölf Richter ihre Rechtsauslegung an die politische Grosswetterlage. Seitdem Macris Sieg im Oktober die Aussichten auf eine zweite Amtszeit nach 2019 verstärkte, verging kaum eine Woche ohne Verhaftung vormaliger Granden des Kirchner-Systems.

Der ehemalige Vizepräsident und Wirtschaftsminister Amado Boudou sitzt nun ebenso in Haft wie der einst allmächtige Infrastrukturminister Julio de Vido sowie dessen vormalige Abteilungsleiter. Dazu Kirchners langjähriger Steuerberater und die beiden wichtigsten Unternehmer der «Ära K». Vorigen Donnerstag erst stellte sich Cristóbal López, zu dessen Imperium eine Ölfirma gehört, Spielkasinos und eine Reihe Kirchner-treuer Medien, die er offenbar kaufen konnte, weil das Finanzamt darauf verzichtete, bei seiner Tankstellenkette die Mineralölsteuer einzutreiben. Nun fordern die Finanzbehörden eine astronomische Steuernachzahlung von einer Milliarde Franken.

Diese Untersuchungshäftlinge, die wegen Korruptionsdelikten einsitzen, bekamen in den Bundesgefängnissen Ezeiza und Carlos Paz kürzlich Gesellschaft vom ehemaligen Rechtsberater der Regierung, zwei linken Aktivisten und einem Gemüsehändler libanesischer Abkunft. Diese Männer werden verdächtigt, einen Pakt mit dem Iran eingefädelt zu haben, um das schwerste Terrorattentat der Landesgeschichte zu vertuschen. 1994 tötete ein Bomben­anschlag auf das jüdische Sozialwerk Amia 85 Personen und verletzte Hunderte. In dieser Strafsache erliess der Bundesrichter Claudio Bonadio sogar Haftbefehl gegen den vormaligen Aussenminister Héctor Timerman sowie die Ex-Präsidentin.

Immunität statt Gefängnis

Cristina Kirchner, gegen die noch zwei Korruptionsprozesse sowie ein Strafverfahren wegen Währungsmanipulationen laufen, kann auf ihre Immunität als frischgewählte Senatorin bauen. Für die Aufhebung dieses Schutzes wären zwei Drittel der Stimmen in der zweiten ­Parlamentskammer vonnöten. Doch die peronistische Fraktion hat ihre Zustimmung verweigert, obwohl sie sich inhaltlich längst von Kirchner losgesagt hat.

Die Ex-Präsidentin übernahm ihr Mandat Anfang des Monats mit dem erklärten Anspruch, den Widerstand gegen eine Regierung anzuführen, die sie sozialer Kälte und eines Ausverkaufes nationaler Interessen bezichtigt. Doch ihre Probleme mit der Justiz könnten Kirchner zur politischen Geisel ihrer einstigen Mitstreiter machen.

(Tages-Anzeiger)