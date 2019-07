Hitze tötet US-Soldaten

Auch auf Einwände der Soldaten, das Training abzubrechen und die schwere Ausrüstung ablegen zu dürfen, gingen die Befehlshaber nicht ein. Das Training im Juni 2016 endete für den fünffachen Familienvater Cline letztlich tragisch. Der 32-jährige Irak-Veteran verstarb an den Folgen der Hitzeeinwirkung. Oder wie es der US-Newssender NBC formulierte: «Die Hitze hatte ihn getötet.» Seine Vorgesetzten wurden später aufgrund eines 23-seitigen Berichts der Armee verurteilt.

Cline war somit einer von mindestens 17 Soldaten , die seit 2008 bei Trainingsübungen an US-Militärstützpunkten durch Hitzeeinwirkung gestorben sind, wie NBC weiter berichtete. Im selben Zeitraum erkrankten zudem immer mehr Soldaten an den Folgen der Hitze.

US Marines leiden am stärksten

Eine Statistik der Armee bestätigt dies. Während 2008 noch 1766 Fälle von Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung registriert wurden, waren es 2018 bereits 2792 – eine Zunahme von 60 Prozent . Vom Anstieg der durch Hitze verursachten Krankheiten waren alle Einheiten des US-Militärs betroffen; am stärksten jedoch die Angehörigen der US Marines. Ihre Grundausbildung gehört mit Abstand zu den anspruchsvollsten aller US-Streitkräfte.

Während die Temperaturen in den USA ansteigen, steigen sie im Nahen Osten, in Südasien und Afrika, die Regionen, in denen die US-Truppen eingesetzt werden, noch schneller an. Ehemalige Militärangehörige meinten, genau aus diesen Gründen müssten die Truppen auch in der Hitze trainieren. «Es ist egal, ob sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen oder nicht, du drückst es durch», wird ein pensionierter US-Marine-Offizier in den «New York Daily News» zitiert.