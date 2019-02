Fox News hat einen neuen «besten Feind»

Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf, ein Monster von anderthalb Jahren Länge, ist eine politische Magnetresonanztomografie. Die Kandidaten werden durchleuchtet, nichts bleibt verborgen, bis sich die Wählerschaft ein Bild machen kann. Privatleben, innerste Befindlichkeiten, Schrullen und Gepflogenheiten – alles kommt ans Licht der Öffentlichkeit.

Natürlich auch die Essgewohnheiten. Sie können sogar als politische Signale genutzt werden, wie etwa der Versuch des eher aristokratischen George Herbert Walker Bush, sich im Wahlkampf 1988 durch den Verzehr frittierter Schweinehaut bei den fleischversessenen Amerikanern anzubiedern.

Nun erregte ein Interview des demokratischen Senators und Präsidentschaftskandidaten Cory Booker mit Vegnews, dem Zentralorgan amerikanischer Veganer, einiges Aufsehen. Booker teilte darin mit, dass er seit 1992 Vegetarier und seit 2014 sogar Veganer sei.

«Ich schlafe seitdem besser, ich habe mehr Energie», sagte er Vegnews. «Es war wie ‹O mein Gott, ich esse nie mehr Fleisch›», so Booker. Vom Vegetarier sei es nicht mehr weit zum Veganer gewesen, «am Wahltag 2014» schwor der Senator auch Milchprodukten und Eiern ab.

Kaum war das Interview erschienen, machte sich Fox News, seinerseits Zentralorgan des Hamburger-Fans Donald Trump, darüber lustig und diskutierte Bookers fleischlose Kost im Studio vor einer Kulisse von Fleischprodukten. «Trump hat das Glück, immer die besten Feinde zu haben», jubilierte Fox-News-Moderator Jesse Watters. «Er ist der McDonald's-Präsident, und jetzt tritt er gegen einen Veganer an.»

Zum Wahlkampf gibts Schweinefleisch

Einmal davon abgesehen, dass noch nicht sicher ist, gegen wen Trump antreten wird, schürte Bookers Bekenntnis zum Veganertum doch Neugierde: Wie etwa würden die demokratischen Wähler bei den ersten Parteiversammlungen im Januar 2020 im mittwestlichen Staat Iowa darauf reagieren? Iowa ist der grösste amerikanische Produzent von Schweinefleisch, laut einer Umfrage essen 95 Prozent der Einheimischen mindestens einmal die Woche Fleisch.

Und wenn die jährliche Landwirtschaftsmesse in Iowa ansteht, sind sämtliche Präsidentschaftskandidaten vertreten, um vor versammelten Kameras Wahlkampf zu betreiben – und natürlich Schweinefleisch zu verzehren.

Saftiger Wahlkampf: Auch Barack Obama liess sich in Iowa mit Fleisch und Bier ablichten. Foto: Keystone

Vor der Präsidentschaftswahl 2016 ass Donald Trump mit Genuss ein Stück Schweinefleisch am Spiess, desgleichen Hillary Clinton. Senator Booker hat freilich schon vorgeplant: Bei der Landwirtschaftsausstellung gebe es neben Fleisch allerhand «frittiertes Zeug», daran werde er sich halten. Den Wählern scheint es sowieso gleichgültig zu sein. «In Iowa gibt es seit Jahrzehnten Vegetarier und Veganer», sagte Sean Bagniewski, der Vorsitzende der Demokraten im Landkreis Polk, dem Webportal Politico. «Wer sein Wahlverhalten davon abhängig macht, was es bei einem Kandidaten zum Essen gibt, der hat noch viel grössere Probleme», so Bagniewski weiter.

Booker wiederum hat bereits erklärt, er schere sich nicht darum, was die Leute essen, und wolle niemanden bekehren: Keinesfalls dürften «Regierung oder gewählte Politiker predigen, was wir essen sollen».

