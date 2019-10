Ex-Präsidentin Kirchner wird Vizepräsidentin

Der Oppositionskandidat Alberto Fernández hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Amtsinhaber Mauricio Macri gestand seine Niederlage am späten Sonntagabend ein.

Er habe Fernández gratuliert und zu einem Frühstück am Montag im Präsidentenpalast eingeladen, sagte der Konservative vor Anhängern in Buenos Aires. Er möchte damit eine geordnete Amtsübergabe vorbereiten, erklärte Macri. Zugleich kündigte er eine konstruktive Oppositionspolitik an.