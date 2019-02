Elizabeth Warren will US-Präsidentin werden

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten hat nun auch die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren ihren Hut in den Ring geworfen. «Das ist der Kampf unseres Lebens», sagte die 69-Jährige am Samstag, als sie in Lawrence im Bundesstaat Massachusetts vor jubelnden Anhängern ihre Bewerbung offiziell verkündete. Dieser Kampf richte sich gegen ein «System, das die Reichen und Mächtigen stärkt und alle anderen mit Dreck bewirft».

«Millionen von Familien können kaum atmen», kritisierte Warren die gegenwärtigen Lebensumstände in den USA. Nötig sei daher ein «grosser struktureller Wandel». Die Regierung von US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Demokratin als «korrupteste» seit Menschengedenken.

I believe in an America of opportunity. My daddy ended up as a janitor, but his little girl got the chance to be a public school teacher, a college professor, a United States Senator – and a candidate for President of the United States. #Warren2020 pic.twitter.com/F6CwKGhK9C