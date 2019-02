Ein gefährlicher Plan

Es ist soweit, das seit langem Befürchtete tritt heute ein: Donald Trump wird den nationalen Notstand erklären, um so zu tun, als werde seine Mauer an der Grenze zu Mexiko endlich und entgegen allen Widrigkeiten und Widerständen Wirklichkeit. Die Lage an der Grenze ist seit Trumps Amtsantritt mehr oder weniger unverändert, von einem Notstand kann schon deshalb keine Rede sein, weil der Präsident bekanntlich über Monate hinweg allerhand ausprobiert hat, um seine fixe Idee zu realisieren.

Aber er versprach den Bauer dieser Mauer im Wahlkampf, sie ist für Trumps Anhängerschaft zu einem Symbol seiner Präsidentschaft geworden. Mit der Ausrufung des Notstands sieht Trump einen Ausweg aus einer schmählichen Niederlage: Der Präsident wurde von der demokratischen Opposition im Kongress unter Führung von Sprecherin Nancy Pelosi ausmanövriert und wird heute einen im Kongress ausgehandelten Kompromiss unterzeichnen, der ihm Gelder für lediglich 90 Kilometer Mauer bewilligt.

Hatte der Präsident schon einmal aufgemuckt und die amerikanischen Regierungsgeschäfte teilweise stillgelegt, nachdem er zunächst einem Kompromiss zugestimmt hatte, so bietet ihm die Ausrufung des Notstands nun ein ausserordentlich gefährliches Schlupfloch: Der Streit darüber wird wahrscheinlich jahrelang vor amerikanischen Gerichten ausgefochten werden, doch Trump kann in den Wahlkampf 2020 mit der Versicherung ziehen, er habe alles versucht, die Mauer zu bauen, nichts sei entschieden.

Und wie bereits beim Shutdown der Regierungsgeschäfte reagiert der Präsident auch diesmal auf laute Kritik aus der extrem konservativen Ecke, wo sich mediale Rauhbeine wie Rush Limbaugh, Ann Coulter und Fox News-Moderator Sean Hannity tummeln und die Mauer zu einem Gegenstand irrationaler Anbetung geworden ist. Überdies möchte der Präsident seine Basis beglücken, auch wenn die Amerikaner die Ausrufung des Notstands mehrheitlich ablehnen. Wie auch die republikanischen Granden im Kongress, allen voran Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat.

Welche Befestigungen es bereits gibt und wo die Beamten stationiert sind: Die Grenze zwischen den USA und Mexiko. (Karte: dca, Quelle: «New York Times»)

Der Senator aus Kentucky warnte Trump vor diesem Schritt, ohne dass es gefruchtet hätte. Mit seiner heute erwarteten Entscheidung wird der Präsident einmal mehr gegen politische Gepflogenheiten verstossen und sein Amt zu einem Spielball politischer Leidenschaften degradieren. Die Senatsrepublikaner um McConnell befürchten zu Recht, hier werde ein brisanter und vielleicht folgenschwerer Präzedenzfall geschaffen.

Was hielte einen demokratischen Präsidenten beispielsweise davon ab, einen nationalen Notstand wegen des Klimawandels zu erklären? Oder den Besitz von Schusswaffen nach einem Massaker an einer amerikanischen Schule durch die Ausrufung eines Notstands zu regulieren? Die Demokraten werden womöglich noch weitergehen und dem Präsidenten Machtmissbrauch vorwerfen. Sollte Trump versuchen, seine Mauer durch die Zweckentfremdung bereits bewilligter Gelder zu finanzieren, könnte der Kongress sogar einen Verstoss gegen die Verfassung geltend machen.

Als amerikanischen Stahlarbeiter mitten im Koreakrieg streiken wollten, rief Präsident Harry Truman im April 1952 den nationalen Notstand aus und verstaatlichte die Stahlindustrie. Nur Monate später entschied das oberste Bundesgericht gegen den Präsidenten und sprach ihm das Recht zur Ausrufung des Notstands ab. Ähnlich könnte es Donald Trump ergehen: Aus einer Position der Schwäche heraus wagt sich der Präsident in politisches Niemandsland, um dem Fluch der Geister zu entgehen, die er selber rief.

