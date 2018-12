Ein High-Five für Putin und den Prinzen

Freundlicher Empfang für Saudiarabiens Thronfolger Muhammad bin Salman beim G-20-Gipfel: Knapp zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi haben die Staats- und Regierungschefs den Kronprinzen in Buenos Aires auf der internationalen Bühne begrüsst. Trotz der Vorwürfe gegen den 33-Jährigen im Fall Khashoggi und der Kritik an der Rolle Riads im Jemen-Krieg wirkte er alles andere als isoliert.

Prinz Mohammed unterhielt sich am Rande des ersten Gipfeltags mit US-Präsident Donald Trump und seiner Tochter Ivanka. Zudem sprach er mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Fast schon überschwänglich fiel die Begrüssung zwischen dem Prinzen und Putin aus, die sich kumpelhaft in die Hände klatschten.

Die Szene sorgte in den sozialen Netzwerken für Erstaunen.

when your friends talk about that awesome sleepover they had but you weren't invited #G20Summit2018 #G20 #trump #putin pic.twitter.com/sTYrGeMERy

Ein Twitter-User namens Donald J. Trump schreibt:

SO unfair that #Putin gave the Saudi Prince a high-five at the G-20 instead of ME!

I’ve done EVERYTHING he told me: divided US, weakened alliances, supported strongmen, defended #Russia!

I even ATTACKED journalists, but I guess he only thinks you’re COOL if you KILL one!

SAD!