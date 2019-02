In Venezuela zeichnet sich kein Ende der politischen Krise ab. Die Lage spitzt sich für grosse Teile der Bevölkerung immer mehr zu. Ununterbrochen verlassen Menschen das Land, 2018 waren es gemäss dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR im Schnitt 5500 pro Tag. Inzwischen hat die Zahl der Migranten und Flüchtlinge längst die 3-Millionen-Marke überschritten. «Das ist der grösste Exodus in der Geschichte Lateinamerikas», sagt das UNHCR.

Die Angaben basieren auf Zahlen von Ländern, in welche die Venezolaner flüchten. In Tat und Wahrheit seien wohl noch viel mehr Menschen betroffen, glaubt das UNHCR. Denn oft würden bereits anerkannte Personen nicht mitgezählt. Das Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass die Zahl der venezolanischen Migranten bis Ende Jahr auf 5,3 Millionen steigen wird. Das wären fast gleich viele, wie vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind.

Für diese Prognose sprechen auch verschiedene Umfragen wie diejenige von Gallup. Das US-Meinungsforschungsinstitut erhebt seit Jahren, wie viele Venezolaner gerne ihr Land verlassen würden. Schon unter dem vormaligen Präsidenten Hugo Chávez gab es viele auswanderungswillige Bürger. Jetzt ist ihr Anteil aber rasant gestiegen.

2015 gaben noch 22 Prozent der befragten Venezolaner an, dass sie gerne auswandern würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. 2018 waren es schon 36 Prozent . Umgerechnet sind das etwa 8 Millionen Menschen – fast jeder Vierte im Land.

Gründe für den Exodus gibt es viele. Manche fliehen, weil sie wegen ihrer politischen Meinung verfolgt werden. Andere, weil sie ihren Familienmitgliedern folgen. Die meisten Venezolaner treibt es aber schlicht weg, weil sie überleben wollen.

Schon 2014 galt fast ein Drittel der Bevölkerung als arm. Seither ist die Armutsrate geradezu explodiert. 2017 zählte die Universität Universidad Católica Andrés Bello, eine der grössten Universitäten des Landes, schon 87 Prozent der Venezolaner zu dieser Kategorie. Ein Grossteil von ihnen gilt sogar als extrem arm. Und ihr Anteil dürfte in den vergangenen Monaten noch weiter gestiegen sein.

Viele würden keine andere Option sehen, als das Land zu verlassen, sagt Eduardo Stein, der UNHCR-Sonderbeauftragte für die venezolanischen Migranten. «Diejenigen, die ich während meiner Besuche getroffen habe, sprachen von Hunger, von schlechtem Zugang zu medizinischer Versorgung, Bedrohungen, Unsicherheit und Angst.»

Unter den Flüchtenden sind demnach viele Familien, alleinstehende Frauen und Kinder. Sie bekommen die prekäre Versorgungslage immer stärker am eigenen Leib zu spüren. So ist die Säuglingssterblichkeit – der Anteil der Kinder, die vor Erreichung des ersten Lebensjahres sterben – aufgrund von Mangelernährung und fehlender medizinischer Versorgung seit 2011 um 12 Fälle pro Tausend Lebendgeburten gestiegen. Zum Vergleich: Im Nachbarland Kolumbien sank sie im gleichen Zeitraum um 2 Fälle .

Für die humanitäre Katastrophe im Land wird vor allem die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich gemacht. Venezuela ist das ölreichste Land der Welt – umso stärker wurde es vom Fall des Ölpreises getroffen. Als dieser 2014 und 2015 um etwa die Hälfte abstürzte, brachen auch die Einnahmen ein.

Gleichzeitig importierten die USA immer weniger Öl aus Venezuela. Schon unter Hugo Chávez waren sie der Hauptabnehmer venezolanischen Erdöls und damit die wichtigste finanzielle Stütze der sogenannten Bolivarianischen Revolution. Jetzt fördern die USA dank neuer Technologien (Fracking) selber viel mehr und haben den Import zurückgeschraubt. Die Erdölexporte Venezuelas sind deshalb sichtbar eingebrochen. 2018 waren sie so tief wie seit 28 Jahren nicht mehr.

Die Wirtschaft Venezuelas ist in hohem Masse abhängig vom Rohstoff. In den vergangenen Jahren erlitt das Land deshalb einen zweistelligen Rückgang der Wirtschaftsleistung. 2017 sank das Bruttoinlandprodukt um 14 Prozent , 2018 gar um 18 Prozent .

Hinzu kommt eine Hyperinflation. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) betrug die Preissteigerung im vergangenen Jahr fast 1,4 Millionen Prozent. Das kommt praktisch einem totalen Kaufkraftverlust gleich. In Lateinamerika liegt die Inflation durchschnittlich bei etwa 6 Prozent . Westliche Volkswirtschaften streben in der Regel etwa 2 Prozent an, um Preisstabilität zu gewährleisten.

Die Menschen in Venezuela zahlen inzwischen fast ausschliesslich mit Debitkarte, weil sie gar nicht so viel Geld tragen können, wie sie zum Einkaufen bräuchten. Viele können sich wichtige Grundlebensmittel nicht mehr leisten.

In der Folge versuchen viele Venezolanerinnen und Venezolaner dem Elend zu entfliehen, indem sie auswandern. Oft nehmen sie gefährliche Wege und lange Fussmärsche auf sich, um ins Nachbarland Kolumbien zu gelangen oder von dort weiter in andere lateinamerikanische Länder.

Am meisten Flüchtlinge sind in Kolumbien, Peru, Ecuador und Brasilien gestrandet. Dort sind die Behörden überfordert mit dem Ansturm von Menschen, die oft medizinische Hilfe brauchen. Verschlimmert wird die Lage von Einheimischen, welche die Migranten laut Berichten von UNO-Hilfsorganisationen an verschiedenen Orten bedroht und angegriffen haben.

«Sie flüchten vor dem Hunger»: Chefredaktorin Judith Wittwer zeigt ihr «Bild des Jahres 2018». Es steht für eine humanitäre Katastrophe.

