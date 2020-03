Das Partei-Establishment der Demokraten schlägt zurück

Noch vor einigen Tagen war der 77-Jährige praktisch erledigt. Selbst langjährige Vertraute machten keinen Hehl daraus, dass sie für ihn eher Mitleid als Begeisterung empfanden. Das war allerdings, bevor Biden die Vorwahl in South Carolina gewann. Und es war, bevor Biden an diesem Dienstag in Virginia, North Carolina, Tennessee und Texas gewann, zudem in Alabama, Arkansas, Oklahoma und Maine und dazu noch in Minnesota und Massachusetts, den Heimatstaaten der Ex-Kandidatin Amy Klobuchar und der Noch-Kandidatin Elizabeth Warren. «Es gibt einen Grund, warum dieser Tag Super Tuesday genannt wird», sagte Biden in seiner Siegesrede. Er klang aufgekratzt, aber auch überrascht.

Der härteste Kampf in Texas

Wie und warum Biden diese Wende geschafft hat, kann man in dem Bundesstaat sehr gut ­sehen, in dem Ethel Walton abgestimmt hat: in Texas. Nirgendwo sonst haben Biden und Sanders so hart miteinander gerungen. Und in keinem anderen Staat war der Sieg so wichtig.

Nach allen Regeln der Wahlarithmetik hätte Sanders in Texas gewinnen müssen. Der Bundesstaat ist zwar eher konservativ, zumal im Vergleich zu einer linksliberalen Bastion wie Kalifornien. Aber in den Städten leben jede Menge linke Studenten und junge Familien, die zu Sanders’ treuesten Anhängern gehören. Gut ein Drittel der Wahlberechtigten in Texas haben zudem lateinamerikanische Wurzeln. Nur eine Woche vor dem Super Tuesday hatten die Latinos Sanders in Nevada zu einem spektakulären Sieg verholfen. Das, so der Plan von Sanders’ Team, sollte sich in Texas noch spektakulärer wiederholen.

Einer, der Sanders dabei helfen wollte, ist Winston Moore. Der 32-Jährige hat gerade seinen Abschluss in Politikwissenschaft an der University of Texas in Austin gemacht, die einen guten Ruf hat, die aber auch 20000 Dollar pro Jahr kostet. Wegen dieser hohen Studiengebühren sitzt Moore jetzt auf einem Schuldenberg, er hat keine Krankenversicherung und hält sich mit einem Job als Möbelpacker über Wasser. Sein Leben wäre sehr viel leichter, wenn Amerika einen Präsidenten wie Bernie Sanders hätte, der eine allgemeine Krankenversicherung einführen und alle Studienschulden streichen will.

Also marschiert Winston Moore am Montagmorgen durch ein Viertel im Süden von Austin, in dem viele Latinos leben. Er klopft an die Türen bescheidener Häuser und erklärt in einem nicht sehr flüssigen Schulspanisch, warum es gut ist, für Sanders zu stimmen. Im Wahlkampfbüro hat er einen Zettel bekommen, auf dem die Übersetzungen wichtiger Begriffe aus Sanders’ Programm stehen: ­allgemeine Krankenversicherung – cuidado medico universal, ­demokratischer Sozialismus – socialismo democratico.