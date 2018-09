Jetzt steht dem Land ein neues Spektakel ins Haus, live übertragen im TV, ein Duell zwischen der Professorin Christine Ford und dem Richter Brett Kavanaugh, Donald Trumps Kandidat für das Verfassungsgericht. «Christine gegen Brett» titeln amerikanische Medien erwartungsvoll, als ob es sich um eine Sportveranstaltung handelte.

Tatsächlich geht es um die angebliche versuchte Vergewaltigung einer Fünfzehnjährigen durch einen Siebzehnjährigen auf einer mit Alkohol durchtränkten Teenie-Party in einem Vorort Washingtons vor über drei Jahrzehnten. Beide, das angebliche Opfer und der vermeintliche Täter, stehen erfolgreich im Leben, sie als Professorin, er als Jurist.

Jetzt sollen sie aufeinandertreffen, am liebsten so schnell wie möglich, damit die Senatsrepublikaner das so urplötzlich aufgetauchte Hindernis aus dem Weg räumen und Richter Kavanaugh in den Supreme Court befördern können. Dort soll er das Gericht im Verein mit vier anderen republikanischen Richtern auf viele Jahre hinaus in eine konservative Bastion verwandeln.

Todesdrohungen gegen Ford

Am Dienstagabend aber war zusehends unklar, ob Christine Ford vor dem Justizausschuss des Senats erscheinen wird. Kavanaugh hat zugesagt, sie bislang nicht. In einem Schreiben an den Senator Charles Grassley (Iowa), den republikanischen Vorsitzenden des Justizausschusses, verlangten Fords Anwälte, das FBI müsse in der Sache ermitteln, ehe ihre Mandantin zur Aussage bereit sei.

Fords E-Mail-Konto sei gehackt worden, und sie habe Todesdrohungen erhalten. «Wegen der Drohungen war ihre Familie gezwungen, das Haus zu verlassen», so die Anwälte. Vielleicht verspürt Christine Ford zudem wenig Lust, sich von elf Männern – der republikanischen Mehrheit des Ausschusses – befragen zu lassen. Vier der zehn demokratischen Senatoren des Ausschusses sind Frauen. Eine von ihnen, Diane Feinstein (Kalifornien), sagte am Dienstag, sie halte Ford «für glaubwürdig».

Falls es Zeugen gibt, könnten sie den Richter entlasten. Oder ihn zu Fall bringen. Und so weit wollen die Senatsrepublikaner nicht gehen.



Feinstein und andere demokratische Senatoren verlangen, dass Zeugen gehört werden, darunter hoffentlich Menschen, die damals auf jener Party anwesend waren und klären könnten, ob Brett Kavanaugh zugegen war oder nicht. Er sagt, er sei nicht auf dieser Party gewesen. Kavanaugh und Ford müssten vor dem Ausschuss unter Eid aussagen, einer würde dabei lügen.

Zeugen will Senator Grassley jedoch nicht einvernehmen. «Wir haben zwei Menschen, die ihre Geschichte erzählen wollen, und das werden wir tun», sagt Grassley. Falls es Zeugen gibt, könnten sie den Richter entlasten. Oder ihn zu Fall bringen. Und so weit wollen die Senatsrepublikaner nicht gehen. Noch nicht.

Kavanaugh ist Trumps Mann

Unsichtbar, aber dennoch präsent bei einer Einvernahme von Ford und Kavanaugh vor dem Senat, so sie denn wirklich stattfindet, wäre Donald Trump. Er hat Brett Kavanaugh nominiert, er ist ihm verpflichtet. Natürlich wäre es tatsächlich wie von Ford verlangt eine gute Idee, das FBI einzuschalten und auf Spurensuche zu schicken. Die Recherchen der Bundespolizei könnten entweder sie oder Brett Kavanaugh der Lüge überführen, weshalb es einen Versuch wert wäre.

Aber Trump will davon ebenso wenig etwas wissen wie die Senatsrepublikaner. Das FBI wolle sich damit nicht abgeben, behauptet Trump. Das ist Unsinn: Der Präsident kann das FBI anordnen, Christine Fords Anschuldigungen nachzugehen.

Tumulte bei Anhörung von Kavanaugh: Aktivisten stören die Anhörung von Brett Kavanaugh im US-Senat. Video: Reuters

Doch das stünde Brett Kavanaughs rascher Installierung im Gericht im Wege, schon bei der nächsten Session des Verfassungsgerichts Anfang Oktober soll der neue Richter dabei sein – und womöglich über eine Zwangsvorladung Donald Trumps durch Russland-Sonderermittler Robert Mueller abstimmen. Wie sein Urteil ausfiele, lässt sich unschwer erraten.

Noch gravierender wäre, wenn Kavanaugh von der Nominierung zurücktreten müsste: Die Kongresswahlen stehen in weniger als sieben Wochen an, und die hauchdünne republikanische Mehrheit im Senat könnte kippen. Gewiss würden die Senatsrepublikaner unter Führung des mit allen Wassern gewaschenen Mehrheitsführers Mitch McConnell (Kentucky) versuchen, während des Interregnums nach der Novemberwahl und also vor dem Zusammentreten des neuen Senats Ende Januar 2019 einen anderen Kandidaten in das Oberste Gericht zu hieven.

McConnell spielte «Hardball» – und gewann

Es würde einen Aufschrei auslösen, dies umso mehr, als McConnell es ablehnte, den von Barack Obama für das höchste Richteramt nominierten Merrick Garland 2016 zu bestätigen. Man solle zuerst den Wählerwillen bei der Präsidentschaftswahl 2016 abwarten, ehe ein neuer Oberster Bundesrichter bestimmt werde, lautete McConnells Argument.

Damit brachte er den demokratischen Präsidenten in einem beispiellosen Vorgang um einen demokratischen Richter im Verfassungsgericht. McConnell spielte «Hardball», wie die Amerikaner sagen – und er gewann.

Nun wollen Präsident und Mehrheitsführer Brett Kavanaugh retten, möglichst ohne Zeugen und ohne Ermittlungen des FBI. Stattdessen verteidigte Trump den Nominierten am Dienstag vehement. Der sei «kein Mann, der das verdient», sagte der Präsident. Die Angelegenheit sei «schrecklich für ihn, für seine Gattin, eine reizende Frau, und für seine wunderschönen, jungen Töchter».

Affäre Kavanaugh könnte Wählerinnen vergraulen

Einer versuchten Vergewaltigung bezichtigt zu werden, ist in der Tat etwas Schreckliches. Noch schrecklicher aber ist es, fast vergewaltigt worden zu sein. Und deshalb sollten FBI-Agenten an die Arbeit gehen und bei einer Anhörung Zeugen gehört werden.

Für republikanische Senatoren wie John Cornyn (Texas), die Nummer zwei in der Fraktion, scheint freilich klar, dass Christine Ford nicht getraut werden kann. «Das Problem ist, dass Dr. Ford sich nicht daran erinnern kann, wann das war, wo es war und wie es passiert sein soll», so Cornyn. Es gebe «Lücken», die ausgefüllt werden müssten, sagte der Senator am Dienstag.

Wie immer das politische Tauziehen um Brett Kavanaugh und Christine Ford ausgehen mag: Die Senatsrepublikaner unter Anführung der elf Männer im Justizausschuss laufen Gefahr, noch mehr Wählerinnen gegen ihre Partei zu mobilisieren. Schon deshalb wären sie gut beraten, der Sache gründlich nachzugehen und das FBI einzuschalten. (Redaktion Tamedia)